Mulher morre ao cair de moto e condutor foge, em Manaus

O IML já fez a retirada do corpo que permanece sem identificação até o momento | Foto: Divulgação/Polícia Militar

Manaus - Após cair de uma motocicleta, uma mulher, ainda sem identificação, morreu na manhã desta sexta-feira (14). O acidente aconteceu na esquina da rua Itapuí com a avenida Perimetral, no bairro Mutirão, Zona Norte de Manaus.

Segundo policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava na garupa de um mototaxista, que fugiu após o acidente.



De acordo com a Polícia Militar, moradores das proximidades informaram que o acidente aconteceu por volta das 5h50. O condutor da motocicleta estava em alta velocidade, quando tentou ultrapassar o ônibus da linha 043, que também trafegava na Avenida Perimetral. O motorista tentou realizar a curva para entrar na rua Itapuí e foi neste momento que o motociclista perdeu o controle e caiu.

Segundo testemunhas, o motorista do ônibus ouviu a colisão e parou o veículo. Desceu e viu a mulher caída no chão . Os policiais realizaram buscas nas proximidades e encontraram apenas o colete do homem, com identificação de mototaxista, em uma feira próxima ao local do acidente.

O gerente da empresa Líder, responsável pelo ônibus, esteve no local e informou que aguarda o trabalho de perícia. Após a remoção do corpo da vítima, o motorista do ônibus, o cobrador e o gerente foram até uma delegacia para prestarem os devidos esclarecimentos.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a retirada do corpo que permanece sem identificação até o momento.