Viaduto Ayrton Senna apresenta rachaduras e MP pede explicação

Manaus - Uma rachadura na parte central do viaduto Ayrton Sena, na Avenida Mário Ypiranga, na Zona Centro-Sul de Manaus, coloca em risco motoristas e passageiros que passam pelo trecho diariamente. Ao passar pela rachadura, os carros sofrem grande solavancos.



O Ministério Público do Amazonas (MPAM) deu um prazo de 10 dias para que a Prefeitura de Manaus se posicione sobre a grande rachadura no viaduto na altura da Rodoviária de Manaus, tem gerado uma grande preocupação aos motoristas que trafegam pelo local.

O promotor Paulo Stélio visitou o local onde está a rachadura rachadura | Foto: O objetivo é para que sejam realizadas obras de manutenção e reforma para quem transita pelo local.

O Ministério Público visitou o local, o promotor Paulo Stélio, com a equipe técnica de engenharia e avaliou as condições do viaduto e disse que existe uma rachadura que estão tentando encobrir com asfalto. Durante a vistoria ficou constatada a deterioração da junta de dilatação, além da exposição da ferragem da plataforma de concreto do viaduto.

O objetivo é para que sejam realizadas obras de manutenção e reforma para quem transita pelo local. "De fato estamos vendo que há um problema na junta de dilatação só que não há manutenção. Você percebe aqui que, simplesmente, jogaram asfalto em cima sem tratar a junta de vedação. Eu penso que a Prefeitura tenha que, em caráter de urgência dar a manutenção devida para evitar um mal maior no futuro", disse o Promotor Paulo Stélio.

*Com informações da assessoria