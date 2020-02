Vulnerabilidade das meninas na periferia da capital do AM

Manaus - A cidade de Manaus cresceu muito nos últimos anos, são 1,793 milhão de habitantes. Junto com a expansão, veio o aumento da população periférica da cidade. Surgiram uma série de aglomerados urbanos, onde vivem pessoas que se encaixam em todos os tipos de arranjos familiares.

Olhando o contexto feminino, há um grande número de adolescentes que crescem nestas periferias sob a ameaça de um quadro social nada favorável para seu desenvolvimento saudável. Diante disso, o EM TEMPO decidiu aprofundar-se na realidade em que vivem estas mulheres em formação, moradoras de zonas desprivilegiadas, a fim de saber mais sobre seus sonhos, perspectivas e contexto em que estão inseridas. Esta é a série ‘Meninas da periferia'.

Família e contexto

Amazonas reduziu casos de gravidez na adolescência. | Foto: Leonardo Mota

Do ventre da mãe aos primeiros anos de vida, temos contato com as pessoas que provavelmente serão nossos entes mais próximos, pessoas que nos acompanharão - ainda que só pelo sangue - por toda a vida: a família. Quando este vínculo é disfuncional ou até mesmo rompido, sofremos.



Não tem como começar a falar sobre estas meninas, sem primeiro citar suas famílias. Vanuza Siqueira, 32, é orientadora social e psicóloga na Casa Mamãe Margarida. Ela explica melhor este contexto.

Vinculada à Inspetoria Missionária Laura Vicuña, a Casa Mamãe Margarida é referência quando falamos sobre a infância e a adolescência de mulheres em situação de vulnerabilidade. Há 34 anos na capital amazonense, a atuação se dá em duas frentes: a escola, que atende cerca de 250 meninas com idades entre cinco e 18 anos incompletos e o acolhimento institucional, que abriga 30 meninas de 0 a 18 anos incompletos.

À época da criação da instituição, em 1986, o que ameaça a infância e a adolescência das meninas da cidade eram os grupos de marginalização, conhecidos como ‘galeras’ e grupos de periferia. As irmãs (freiras) da Inspetoria Missionária Laura Vicuña, observando esta necessidade das jovens, passaram a oferecer oratório à noite. Este era um momento onde as meninas saiam destes grupos e aproveitavam o espaço para brincar, trabalhar a espiritualidade e, algumas vezes, lanchar.

Com o passar do tempo, observou-se um comportamento em comum entre estas meninas. Elas estavam saindo de casa e engravidando muito cedo, por conta de violência física e psicológica. O índice de gravidez na adolescência, à época, era muito alto. Muitas delas também não sabiam ler ou escrever.

"Se pensou em abrir essa casa para essas meninas, para estudos e profissionalização. Mostrar que elas poderiam fazer diferente do que era, mostrar o protagonismo infantil mesmo", conta Vanuza. Foi assim que nasceu a Casa Mamãe Margarida, modulada para receber estas jovens mulheres.

"Vulnerabilidade significa que elas estão à margem da sociedade, em uma situação à beira de que os direitos sejam violados. Se elas estão em vulnerabilidade, estão em risco. Muitas dessas meninas não estavam só vulneráveis, elas tinham sofrido violência, muitos traumas, complicações, principalmente, a perca do vínculo familiar", explica Vanuza.

Família é um assunto delicado, mas imprescindível para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Acostumada a trabalhar na recuperação de casos complicados, Vanuza afirma sem medo que a evolução das meninas que têm um referencial é bem mais fácil do que as que não têm.

Infelizmente, nem todas podem contar com este apoio, uma vez que se encontram em uma verdadeira cadeia de vulnerabilidade. 'A vó era assim, a mãe a mesma coisa e a menina está neste mesmo percurso. Nosso trabalho é quebrar este ciclo", diz.

Uso de drogas leva à exploração sexual. | Foto: Reprodução

"As meninas que não têm uma referência familiar recebem o mesmo direcionamento que damos às outras, mas em certo ponto do processo há um bloqueio. Já as que têm o apoio de algum familiar, conseguem se desenrolar de uma maneira um pouco mais rápida", compartilha. O abandono marca muito a vida de uma pessoa, assim como o nível de violência que ela sofreu.



Vanuza conta que antigamente as famílias das meninas que frequentavam a casa eram compostas por pais separados. A violência vinha do padrasto ou de alguém próximo. Hoje, metade do público de famílias é de usuários de drogas. "Muitas das nossas meninas vêm de famílias desestruturadas, usuárias de drogas. Muitas não conhecem seus pais, foram abandonadas pela família", revela.

Com a questão do uso abusivo de narcóticos, bebidas alcoólicas e entorpecentes, vem também a exploração sexual. A nível informativo: crianças não se prostituem, são exploradas sexualmente. Muitas destas meninas se submetem a esta condição para sustentar o vício, introduzido desde cedo por seus familiares e tutores.

Depressão e ansiedade

Outro fator que tem assolado a vida das meninas em situação de vulnerabilidade são doenças da mente, como depressão e ansiedade. "A depressão vem em decorrência da violência e do abandono, da falta de referências positivas. Já a ansiedade, se manifesta por conta do excesso de incertezas que elas têm sobre o amanhã", afirma.

Alguns anos atrás, o perfil das meninas que ficavam na Casa Mamãe Margarida era de meninas agressivas umas com as outras. Hoje, há muitos casos de autoagressão, mutilamento e quadros psicológicos que exigem medicação forte.

Gravidez

A gravidez na adolescência ainda é uma questão com altos níveis no Amazonas. Neste ano tivemos a redução de 12% na incidência destes casos. Em 2019 foram registrados, de janeiro a dezembro, em todo o Estado, 15,2 mil partos de nascidos vivos de mães com idades entre 10 e 19 anos. Em 2018, no mesmo período, foram 17,4 mil. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam).

Vanuza relata que o número de meninas grávidas na Casa reduziu consideravelmente. "Antigamente tinham muitas grávidas, tinham muitos bebês na Casa. Hoje, tem poucas, a quantidade é bem menor", compara.

Na casa, as grávidas recebem todo o suporte de saúde que precisam para cuidar dos seus bebês. Tanto para tê-los e cuidá-los, quanto para enviarem para adoção, caso queiram.

Soluções

Para Vanuza, o que realmente pode modificar a realidade destas meninas é a criação e aplicação de políticas públicas que estejam alinhadas entre o governo e o jurídico. Especialmente no que se refere ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

"O ECA é uma lei nova, que veio revolucionar, mas infelizmente está só no papel. Só funciona o que é positivo para eles. Outras meninas requerem recursos que eles não estão dispostos a investir", complementa. Sob o seu ponto de vista, é preciso pensar em prevenção, não apenas em soluções para "apagar o fogo".

"Precisamos permitir que a jovem possa ser protagonista e reescrever sua história. Para isso, ela também precisa se permitir", conclui.

Relato

Conheça a história da Fernanda (nome alterado para preservar a identidade da menor):

" Eu me chamo Fernanda, tenho 13 anos, estou na instituição de acolhimento Casa Mamãe Margarida há um ano e sete meses. Minha história de violação de direito iniciou quando minha mãe biológica perdeu minha guarda e dos meus irmãos, por não ter condições psicológicas e financeiras de nos criar. Fui separada dos meus irmãos. Dois foram adotados, outros foram entregues para a irmã do meu padrasto e eu fui morar com uma família acolhedora (medida de proteção para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade) em uma comunidade em Autazes (112 quilômetros de Manaus). No início minha mãe acolhedora me tratava bem. Com o tempo, comecei a fazer os serviços domésticos e quando não conseguia realizá-los ela me batia. O filho dela de 15 anos me aliciava. Contei para ela, mas ela não acreditou e me bateu. Ela me obrigava a ir pescar com ele e todas as vezes me violentava. Um dia, minha mãe acolhedora viajou para Borba (149 quilômetros de Manaus) e me deixou sozinha com o filho dela. Mais uma vez ele tentou me violentar, mas eu disse que não. Então, ele disse que se eu não fizesse sexo com ele, me deixaria na mata para a onça me comer e ainda me bateu muito. No dia seguinte fugi de casa, fui procurar ajuda na casa de uma senhora que sabia o que estava acontecendo. Pegamos o barco escondidas e fomos para Borba. Em Borba, fomos a delegacia e falei tudo que havia acontecido. Minha mãe acolhedora foi chamada, porém negou tudo. Fui encaminhada para o serviço de proteção de Autazes, porém não tinha ninguém da minha família para me acolher. Então, me trouxeram para a Casa Mamãe Margarida, em Manaus, onde estou atualmente. Hoje, meu maior sonho é ser adotada por uma família que me ame, me respeite, onde eu possa crescer com dignidade. Enquanto isso não acontece estou vivendo minha vida dia após dia, estudando e tentando ser uma pessoa melhor. " Fernanda, nome fictício*, Vulnerabilidade de crianças que crescem em periferias de Manaus