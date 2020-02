Corpo de criança desapareceu em igarapé é encontrado no Amazonas

Maués - O corpo de uma criança que estava desaparecida desde a tarde de sexta-feira (14), por volta das 13h, no igarapé do Castanho, no município de Maués (a 276 quilômetros de Manaus), foi encontrado na manhã deste sábado (15), por um ribeirinho, nas proximidades da comunidade Novo Alvorecer. A criança estava com a avó e a irmã, quando a canoa em que eles estavam virou com um forte temporal. Os três morreram afogados.



Segundo Washington Pereira, que é ribeirinho da comunidade, o corpo do menino foi encontrado por volta das 6h, por outro ribeirinho que estava voltando para casa. As equipes de buscas da polícia chegaram por volta das 7h30 e fizeram os procedimentos cabíveis. O corpo da criança que tem entre 3 e 5 anos de idade foi removido e levado para a cidade de Maués.

Os corpos da avó do menino e da irmã foram encontrados ontem (14), por volta das 19h, pelo filho de Washington que tem 19 anos que estava retornando de uma pescaria. As vítimas moravam em Maués e estavam retornando para a cidade quando o temporal alagou a canoa em que eles estavam que afundou.