Famepi divulga lista de aprovados no vestibular

Manaus - A Faculdade do Amazonas de Ensino, Pesquisa e Inovação (Famepi), faculdade de engenharia da Fundação Matias Machline (FMM), divulga o resultado dos aprovados no vestibular tradicional, realizado no último dia domingo (9). Os candidatos podem conferir resultados acessando aqui.



As matrículas devem ser realizadas no período de 17 a 21 de fevereiro. A instituição irá entrar em contato a partir de segunda-feira (17) para informar os aprovados sobre o calendário de matrícula.

Para quem perdeu o vestibular, pode ainda realizar prova por agendamento a partir do dia 17 | Foto: Divulgação

Na primeira chamada, foram aprovados 357 candidatos para os cursos de graduação em Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Engenharia de Computação. Os primeiros colocados no Vestibular irão receber Bolsa de 50% e 100% de desconto.



Nova chance



Quem perdeu o vestibular ainda pode realizar a prova por agendamento a partir do dia 17 de fevereiro ou usar a nota do Enem. O agendamento de provas começa em 17 de fevereiro – os exames de admissão podem ser marcados para as segundas, quartas e sextas, em três horários: 9h, 14h e 19h.

Quem for usar a nota do Enem estará dispensado de qualquer tipo de avaliação, desde que apresente, até 48 horas antes da data do vestibular ou do agendamento, original e cópia do Boletim de Desempenho Individual de Notas do Enem.



Sobre a Famepi



A Famepi conta com a mesma estrutura e metodologia da Fundação Matias Machline, referência no Ensino Médio técnico em Manaus e no Brasil, funcionando no mesmo espaço, no período noturno.

A Faculdade do Amazonas de Ensino, Pesquisa e Inovação (Famepi) foi credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da portaria Nº 1.891/2019, publicada no Diário Oficial da União, no dia 12 de novembro de 2019.



Inicialmente, os cursos oferecidos são da área de Engenharia, com estrutura de alta tecnologia e ensino que une teoria e prática, pronta para formar uma nova era de engenheiros na cidade







