Ramal do Cinturão Verde é inaugurado e governo anuncia investimentos

Manaus - O Governo do Amazonas inaugurou, na manhã deste sábado (15), no município do Careiro Castanho (a 88 quilômetros de Manaus), a obra de asfaltamento do ramal do Cinturão Verde. Executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), a obra melhora o escoamento agrícola e a mobilidade das famílias da região. Localizado no quilômetro 83, da BR-319, o ramal possui 9,5 quilômetros de extensão.

Governador anunciou a entrega do Ramal São José, no quilômetro 68 da BR-319, para o próximo mês | Foto: Secom

Presente na inauguração, o governado, Wilson Lima disse que a obra entregue vai mudar a vida de quem esperava há muito tempo. Ele disse que, quando assumiu o governo, ele chamou todo o secretariado e determinou que todas as obras paradas sejam retomadas.

"Desde o início de 2019 até agora, o nosso governo entrega, em média, três obras de infraestrutura por mês. Temos que tocar obras que fazem a diferença na vida das pessoas”, afirmou Wilson Lima aos comunitários, durante a inauguração do ramal, cujo investimento foi da ordem de R$ 5,9 milhões.

A Seinfra realizou os serviços de terraplenagem, reforço de base e sub-base, compactação, pintura de ligação e aplicação de revestimento asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), drenagem e sinalização vertical e horizontal.



Wilson Lima anunciou, ainda, a entrega do Ramal São José, localizado no km 68 da BR-319, para o próximo mês. A via recebeu investimento de R$ 9,1 milhões e tem 14,4 km de extensão. Em 2020, o Governo do Amazonas vai investir na recuperação de outros três importantes ramais do município, que somam investimento de R$ 22.951.785,39 e totalizam 27 km de extensão.

Os ramais que serão contemplados no Careiro Castanho, neste momento, são: Mamori, Ramal do 11 eRamal da Cabeceira do Purupuru | Foto: Secom

Os ramais que serão contemplados no Careiro Castanho, neste momento, são: Ramal do Mamori, no km 64 da BR-319; Ramal do 11, no km 11 da rodovia AM-254; e Ramal da Cabeceira do Purupuru, situado no km 22 da BR-319. O governador afirmou que as obras iniciam após o período de estiagem e que já solicitou da Seinfra levantamento de outros ramais que necessitam de obras.



Produção rural

Em todo o Careiro Castanho, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) presta serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) a 720 agricultores familiares.



Entre as culturas mais produzidas no município estão abacaxi, com 900 mil frutos/ano; e ovos, com 75 mil unidades/dia. Também se produz 300 hectares de mandioca para farinha e outros 60 hectares de mandioca para goma.



No Ramal do Cinturão Verde, especificamente, há mais de 100 agricultores familiares. A maior produção é de mandioca, com um montante de 350 toneladas ano em farinha, goma e derivados. Eles também produzem, em menor escala, frutas e hortaliças.

Foram realizado serviços de terraplenagem, reforço de base e sub-base, compactação, pintura de ligação e outros | Foto: Secom

O agricultor familiar Milas Miranda acredita que a recuperação do ramal vai gerar mais emprego e renda para os comunitários. “Aqui a gente só tem dois transportes para Manaus e eles pagam pouco na farinha. Agora vai aumentar o transporte para vender em Manaus, no Careiro Castanho e Manaquiri, pra ter mais ganho. Tem aumentado mais trabalho e mais emprego pra nossa comunidade”, afirmou Milas.



A agricultora Luciana Batalha Feitosa cresceu descrente de que um dia o ramal pudesse ser finalmente asfaltado, o que era o sonho do próprio avô, um dos primeiros moradores do local. “Ele disse que talvez ele não iria ver o ramal asfaltado, mas que a gente ia ver. Para mim, é uma alegria muito grande. O nosso governador Wilson Lima fez para nós e tá de parabéns, ele cumpriu a promessa. Graças a ele, eu vou poder fazer uma faculdade”.



Educação

O governador aproveitou para visitar a obra do Centro de Ensino de Tempo Integral (Ceti) do Careiro Castanho, que atualmente está 70% concluída. Iniciada em 2015, ela teve diversos atrasos por conta da irregularidade do terreno. Somente em novembro de 2019 foram resolvidos os problemas e os trabalhos foram retomados. O Ceti do município integra o Programa de Aceleração de Desenvolvimento da Educação do Amazonas (Padeam) financiado parcialmente pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Wilson Lima também anunciou obras de revitalização de escolas do município | Foto: Secom

Wilson Lima também anunciou obras de revitalização de escolas do município. Ao todo, a Secretaria de Educação e Desporto vai revitalizar três escolas estaduais: E.E. Fábio Lucena, E.E. Marçal Machado Girão e E.E. Pedro Santos. Em novembro de 2019 a escola Thomé Ferreira Santiago já foi revitalizada. Com a ordem de serviço, todas as escolas do Careiro Castanho serão atendidas. O investimento nas quatro unidades de ensino é de aproximadamente R$ 1 milhão e os trabalhos começam em março.



Saúde

O município de Careiro Castanho recebeu, em 2019, R$ 1.734,581,63 do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI). Os recursos foram investidos na aquisição de medicamentos, produtos químico-cirúrgicos, materiais permanentes, material gráfico/expediente e gêneros alimentícios.

Na visita, o governador conheceu a estrutura do Hospital Deoclécio Marques | Foto: Secom

Na visita ao Careiro Castanho, Wilson Lima visitou o Hospital Deoclécio Marques e conheceu a estrutura da instituição. A unidade de saúde foi contemplada com digitalizador de imagem para exames de mamografia, entregue pelo Governo do Estado em dezembro do ano passado, e recebeu manutenção preventiva e corretiva de telhado e estrutura da área externa, vidraçaria e confecção de portas da unidade hospitalar.

