Acidente de trânsito deixa vítima fatal em frente ao T2

Manaus – Um homem identificado como Mauro Peixoto de Sena, de 35 anos, morreu após um acidente de trânsito com o ônibus da linha 304. No momento o homem pilotava uma 250, e com ele foi encontrado uma mochila com várias camisas de clubes de futebol e o valor de R$ 2 mil. O acidente foi por volta das 14h, no cruzamento localizado na avenida Borba, bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus.



Mauro pilotava uma moto da marca Dafra/next 250, ano 2014, cor Laranja, placa NOU 6671. Segundo populares, o homem avançou o sinal vermelho e colidiu com o ônibus.

Mauro Peixoto ainda recebeu os primeiros socorros do Samu, mas não resistiu | Foto: Naylene Freire

A linha 304 do transporte coletivo atende aos moradores do conjunto Manoa, na zona Norte da capital. O motorista permaneceu no local, para prestar depoimento e atendimento.

Tentativa sem sucesso

A vítima ainda recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que tentou reanima-lo, porém não obtiveram sucesso.

Sangue e destroços faziam parte da cena do acidente, que foi quase em frente ao Terminal 2. No local estavam agentes de trânsito, guardas municipais e a polícia civil.