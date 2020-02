Prefeito recebe visita de cortesia do novo arcebispo de Manaus

O prefeito e a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro foram os primeiros a ser visitados pelo arcebispo | Foto: Ulysses Marcondes / Semcom

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, recebeu nesta segunda-feira (17), a visita de cortesia do novo arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, nomeado pelo Papa Francisco, em novembro do ano passado, para substituir Dom Sérgio Castriani, que renunciou ao cargo por motivo de saúde.



O prefeito e a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro foram os primeiros a ser visitados pelo arcebispo, de uma agenda de encontros que terá com as demais autoridades locais. Durante a reunião, foi abordado o contexto social do país e da Amazônia e também as políticas públicas adotadas no município do Manaus.

“Foi uma alegria receber a visita do novo arcebispo metropolitano de Manaus. Passamos em revista a realidade do país e, principalmente, da região, pois temos pontos de vista muito semelhantes. Falamos de governança e, como não poderia deixar de ser, falamos de graves problemas sociais, como as drogas, destacando a necessidade de medidas inteligentes de combate ao tráfico”, destacou o prefeito.

Arthur também manifestou sua certeza de que o arcebispo fará um grande trabalho frente à Arquidiocese Metropolitana de Manaus, por toda sua competente trajetória. “Temos amigos em comum e fiquei impressionado com sua vitalidade, capacidade intelectual e com seu desejo de trabalhar pelo Amazonas, do jeito que Dom Sérgio fazia e tantos outros arcebispos fizeram, olhando sempre o lado daqueles que possuem menos. Tenho certeza de que vai marcar época aqui em nossa região”, afirmou.

Dom Leonardo Steiner destacou a importância do diálogo com o prefeito para se discutir assuntos de interesse público e que necessitam ser debatidos, pensando sempre no que for melhor para a população.



“É sempre importante nós, como pessoas que estão a serviço de uma cidade e sua sociedade, nos encontrarmos, refletirmos, discutirmos as questões e tentarmos juntos encaminhar algumas coisas. Esse é o sentido da minha visita. Nós já nos conhecíamos de Brasília, quando o prefeito estava como parlamentar, e agora iniciamos um diálogo sobre a cidade de Manaus. Eu pretendo continuar com esse diálogo e também visitar todas as outras autoridades locais”, disse o arcebispo de Manaus.

Antes de vir para capital do Amazonas, Dom Leonardo Steiner atuava como secretário-geral da Conferência Episcopal Brasileira.

*Com informações da Assessoria