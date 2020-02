Wilson Lima participa da inauguração da Rádio Encontro das Águas

A rádio está no ar na frequência 97,7 FM | Foto: Michell Mello/Secom

Manaus - O governador do Amazonas, Wilson Lima, participou, nesta segunda-feira (17), da inauguração da Rádio Encontro das Águas, emissora gerida pela Fundação Rádio e Televisão Encontro das Águas (Funtea), que está no ar na frequência 97,7 FM, alcançando Manaus e a região metropolitana. Durante a solenidade de lançamento, realizada no auditório da sede do Governo, Wilson Lima destacou a importância do rádio para a população do Estado.

“A 97,7 faz parte da Funtea e tem esse papel fundamental de manter as pessoas informadas, de comunicar não só as ações do Governo, não só as ações institucionais, mas dar orientação às pessoas sobre o dia a dia, informações que nem sempre as pessoas, principalmente que estão no interior, têm. O rádio é isso, é um veículo de comunicação de prestação de serviço para o cidadão”, frisou o governador, ao destacar que o Governo do Estado tem trabalhado para levar uma comunicação responsável aos cidadãos.

A rádio pública do Amazonas traz uma programação montada em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que abriga as rádios Nacional da Amazônia, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Nacional FM, Rádio MEC e MEC FM. Serão 18 horas de programação local e seis de programação nacional, com música, informação, cultura, entretenimento e interação com os ouvintes.

O diretor-presidente da Funtea, Oswaldo Lopes, ressaltou que o momento histórico foi possível, também, graças ao apoio do Governo do Estado. “A rádio é um projeto que já veio desde março do ano passado, quando a EBC nos outorgou essa frequência e nós fomos fazer todos os preparativos com o apoio do governo, do governador Wilson Lima, do vice Carlos Almeida, que permitiu que nós adquiríssemos um transmissor de 10 kg moderníssimo. Estamos com o sinal já operando, hoje (17) completa, exatamente, 30 dias em teste e estamos chegando a Manacapuru, totalmente limpo o sinal”.

Programação

A grade de programação começa com um jornal local das 7h às 9h, de segunda a sexta-feira, ancorado pelos experientes jornalistas e radialistas Rosivaldo Ferreira e Cristóvão Nonato, que também é âncora do telejornal Repórter Amazonas e Em Debate, da TV Encontro das Águas.

“A gente vai ter um jornalismo intimamente ligado com a nossa região, especialmente a grande metrópole que é Manaus, mas vamos ter uma grande agência nacional e até mundial que vai nos abastecer com informações de toda Amazônia e de todo Brasil. Vou estar com o Rosivaldo Pereira, que é um experiente comunicador e jornalista também; além dos repórteres da TV e Rádio Encontro das Aguas e de toda rede EBC. As pessoas vão estar muito bem informadas”, afirmou o diretor da emissora, Cristóvão Nonato.

*Com informações da assessoria