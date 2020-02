Quadra de Escola de Samba de Manaus é flagrada com ligação clandestina

O estabelecimento estava ligado direto da rede de baixa tensão | Foto: Divulgação/ Amazonas Energia

Manaus- A Amazonas Energia participou na última sexta-feira (14), de uma operação Policial junto com a DECFS, em uma quadra de Escola de Samba, localizada na Av. São João, Bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus, onde constatou-se que o estabelecimento estava ligado direto da rede de baixa tensão, de forma clandestina.

Durante a abordagem, foram realizados os procedimentos técnicos mediante a caracterização da irregularidade constatada pela equipe de Inspeção Técnica e o Perito do Instituto de Criminalística (IC). O responsável pelo estabelecimento foi notificado pelo Delegado de Polícia Alfredo Dabella, e irá responder criminalmente pelo furto de energia elétrica. O imóvel ficou com o fornecimento de energia regularizado, com a instalação de um medidor. O valor do prejuízo causado à Distribuidora de energia e a sociedade, foi calculado em R$ 55.307,76.

*Com informações da assessoria