Acidente deixa vítima lesionada e presa às ferragens na avenida Ayrão

O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (18) | Foto: Reprodução





Manaus - Na manhã desta terça-feira (18), por volta das 9h, um acidente envolvendo um carro modelo Gol, cor branca, placa PHO-2036, e um caminhão com a placa JXG-3982, deixou uma pessoa do sexo masculino, até o momento não identificada, presa nas ferragens do veículo. A colisão aconteceu na avenida Ayrão, próximo ao reservatório da Águas de Manaus, bairro Praça 14 de janeiro, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações de testemunhas no local, o motorista do carro ultrapassou a avenida e colidiu com o caminhão. Com a colisão, o condutor desmaiou e ficou preso nas ferragens. Um profissional de saúde que viu o acidente, prestou os primeiros socorros até a chegada da equipe de resgate.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreram a vítima e a levaram para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, "o gigante da Zona Leste". A equipe do CBMAM realizou os procedimentos e deixou o local em segurança.