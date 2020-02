Passageiros criticam fila e longa espera por serviços no Sinetram

Manaus- Se você for usuário de ônibus e estiver com algum problema na carteira de estudante ou vale transporte, prepare as pernas. O menor tempo para o atendimento na sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), na avenida Constantino Nery, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, é de duas horas.

Segundo os usuários de transporte público, para receber atendimento é necessário enfrentar grandes filas no local. Serviços como recadastramento, desbloqueio ou emissão de primeira carteira de estudante são os mais procurados, conforme apurou o Portal Em Tempo na última quarta-feira (12).

Mãe e filha foram ao Sinetram com o objetivo de emitirem a primeira carteirinha estudantil da jovem. Elisabeth Dourado é microempresária e mãe da jovem Ana Dourado, de 17 anos. As duas contaram em entrevista que chegaram no sindicato às 13h, mas só conseguiram sair do local às 16h.

“Estamos em pé desde as 13h, o Sinetram não tem cadeira para aguardarmos o atendimento. Quem quiser beber água precisa comprar, pois no local não existe filtro/bebedouro. Precisamos enfrentar uma fila quilométrica para chegar até o guichê de atendimento e, enquanto não entramos, ficamos fora esperando - propícios à chuva e ao sol”, inforomou Elisabeth.

Para a adolescente, ir ao Sinetram não foi uma boa experiência: “Meus amigos já haviam dito que era difícil o atendimento no sindicato. Agora, depois que vim e passei por isso, espero que não precise vir aqui no próximo ano”, disse a estudante.

Outra usuária do transporte que estava na fila era a industriaria Sandra Ramalho. O serviço que ela precisava era o de desbloqueio da carteirinha de estudante.

“O atendimento para desbloqueio é mais rápido, eu esperei de aproximadamente 30 minutos. Eu demorei porque fiquei aguardando minha colega que estava na fila para tirar a primeira via da carteira estudantil da filha dela. Minha sugestão é que tenham pontos em outros bairros, e que em cada terminal tivesse atendimento. Porque só essa sede está muito sobrecarregada, eles não estão dando conta do atendimento”, revelou Sandra.

O Em Tempo também conversou com quem ainda não tinha sido atendido, e estava na fila ao lado de fora, como é o caso da vendedora Jackeline Santiago.

“Estou esperando mais de uma hora, para tentar tirar a primeira via da carteirinha. Estou com minha irmã, e pelo o que contamos tem umas 50 pessoas na frente dela. O local é muito pequeno, as pessoas ficam do lado de fora na chuva e no sol. Entendo que a demora do atendimento é por conta de poucos funcionários e o sistema é muito lento”, afirmou Jackeline.

Com o passar do tempo, enquanto a equipe de reportagem estava no local, a fila só foi aumentando. O fim da fila estava na lateral da sede e, durante a tarde, começou a chover. O estudante do terceiro ano Murilo Rodrigues estava do lado de fora da sede e, para ele, é necessário mais respeito com os usuários.

“Eu vim tirar a segunda via da minha carteira de estudante. Cheguei aqui às 15h e até agora nada. Manaus uma hora chove e outra faz sol, quem vem para cá fica exposto a tudo isso. São poucos atendentes para muita gente em busca dos serviços. Fico imaginando quem só pode vir no horário de meio-dia, que o sol é escaldante. Esperar dessa maneira é um absurdo”, criticou o estudante.

"Então, se você estiver precisando ir ao Sinetram, descanse e leve sua garrafa com água para aguentar a espera primeiro do lado de fora, depois dentro da sede", desabafou o jovem.



Resposta do sindicato

Em nota, o Sinetram informou que está operando com a capacidade máxima de atendentes para dar celeridade ao processo de emissão de cartões Passa Fácil no período do recadastramento estudantil.

O órgão destacou, ainda, que o recadastramento é realizado apenas pela internet, por meio dos sites estudantes.manaus.com.br ou sinetram.com.br e, nesse caso, a população não precisa se dirigir aos postos físicos.

A fila do lado de fora do prédio segue pelo quarteirão | Foto: Naylene Freire

Sobre a emissão da primeira via e segunda via do cartão estudante, o Sinetram informa que pode ser realizada na Central (ao lado do T1) ou no Posto do Shopping Phelippe Daou (próximo ao T4) e orienta a população a procurar o posto mais próximo.