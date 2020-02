Banda da Bhaixa da Heguá reuniu foliões no Educandos

Manaus - A banda Bhaixa da Hegua é tradição desde de 1991 do bairro Educandos. Famílias, casais e solteiros marcaram presença na folia que tem como símbolo a boneca com corpo de mulher e a cabeça de égua. A festa aconteceu no domingo (16), na rua Inocêncio de Araújo, bairro Educandos, zona Sul de Manaus.

Animados, os foliões já aguardam para os próximos dias de festa. Essa é a expectativa do montador de móveis Jerson Gama. Ele e um grupo de amigos do município de Tefé criaram o bloco Calçada da Fartura, para comemorar o reencontro deles na capital amazonense.

Os amigos de Tefé vão juntos para a banda | Foto: Naylene Freire

“Eu sou o apresentador da banda, e a nossa festa será no domingo (23), na rua Boulevard Sávio Peixoto esquina com o beco dos Passos, a partir do meio-dia. Venha você e sua família. Na compra do abadá, o folião recebe o direito de comer uma deliciosa feijoada. Conto com a presença de todos”, convidou Jerson.

A jovem, que não quis se identificar, mas que estava fantasiada da heroína "Mulher Maravilha", era a atração fora do palco. Para ela a banda é a melhor da cidade.

A misteriosa Mulher Maravilha, que falou sobre tudo, menos o seu nome verdadeiro | Foto: Naylene Freire

“Tenho 29 anos trabalho com vendas e todos os anos estou aqui. Nunca perco uma banda. Para mim, o melhor Carnaval é aqui no Amarelinho. Aqui é tranquilo, divertido, simplesmente maravilhoso. Todo o ano venho com uma fantasia diferente. Vim de Mulher Maravilha porque gosto de causar”, falou a jovem.

Outro grupo que chamou a atenção foi as “Rocanas”. Atento no Carnaval e na folia, o grupo de amigas resolveu protestar sobre a falta de segurança no bairro. Com os últimos acontecimentos no Educandos, as mulheres se vestiram com roupas que lembram a farda de um grupo de policiamento especializado da polícia amazonense.

As Rocanas aproveitaram o Carnaval para deixar seu protesto | Foto: Naylene Freire

A líder do grupo é a autônoma Nara Braga. Ela contou que as amigas não perdem uma festa, é que este Carnaval não seria diferente.

“Participamos do Carnaval do Educandos há muitos anos. Desde quando nós éramos pequenas. Nascemos e nós criamos aqui nesse bairro e então montamos o grupo das Luluzinhas. Nessa primeira noite de Carnaval, viemos de 'Rocanas' para trazer a paz, mostrar a segurança que terá durante todas as noites aqui no Educandos” contou Nara.

Os foliões foram fiéis a Banda da Baixa da égua e marcaram presença | Foto: Naylene Freire

Segurança



A Polícia Militar esteve presente no local fazendo a segurança dos foliões, além disso, uma equipe da prefeitura distribuía ventarolas com a campanha "Seja um herói", que tem como objetivo proteger as crianças durante o período de folia. A banda continua no próximo final de semana de Carnaval.