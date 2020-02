Venezuelanos empreendem para recomeçar a vida em Manaus

Irmãos vendem doces em ônibus para ter dinheiro para sustentar a família | Foto: Lucas Silva

Manaus - O Brasil possui atualmente o maior número de refugiados venezuelanos reconhecidos na América Latina. Até o momento, mais de 37 mil venezuelanas e venezuelanos foram reconhecidos no país. Os dados são da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR). O Norte do Brasil tem sido a maior porta de entrada.

Mauyoli Yaguare, 31, lembra exatamente o dia em que ela e o marido chegaram ao Brasil: 20 de junho de 2018. Ela relata que os primeiros três meses, em Boa Vista (RR), foram bem difíceis. “Morávamos na rua, em praças. Trouxemos material para vender e arrumar dinheiro para alugar uma casa, mas só conseguimos para comer”.

A ONU estima que mais de 4,7 milhões de venezuelanos já deixaram seu país, assim como Mauyoli e o marido, Juan Morillo. Este é um dos maiores movimentos populacionais da história recente da América Latina. Segundo dados da Polícia Federal de setembro de 2019, 224 mil venezuelanos estariam no Brasil. Estima-se que mais de 20 mil estejam no Amazonas.

“A ONU ajudou a gente e conseguimos vir a Manaus, aqui tudo mudou para melhor, graça Deus”, compartilha Mauyoli. Assim como ela, muitos venezuelanos vêm a Manaus em busca de oportunidades para reconstruir sua vida. Um dos grandes obstáculos que encontram é a inserção no mercado de trabalho. O empreendedorismo acaba sendo uma das melhores alternativas que encontram.

Juan Morillo e Mauyoli Yaguare | Foto: Arquivo Pessoal

Ela relata que conheceu na capital do Amazonas pessoas que a ajudaram muito, doando materiais para fazer artesanato. Foi assim que conseguiu abrir seu empreendimento aqui no Brasil, uma lojinha virtual onde vende amigurumis - uma técnica japonesa para criar pequenos bonecos feitos de crochê ou tricô.

A loja no Instagram é atualmente a única fonte de renda que a família de Mauyoli tem. “Sempre tem altos e baixos”, pontua a empreendedora. Seu objetivo é juntar dinheiro para trazer seus pais e os filhos, Mauro e Esteban, que ficaram na Venezuela. “Só desejo que chegue esse momento”, conta.

Os irmãos Luis, José e Josué Vargas também se encontram na mesma situação. Luis, 30, é o mais velho e foi o primeiro a vir para Manaus. "Na Venezuela está difícil, com o salário mínimo de um mês de trabalho minha mãe consegue comprar apenas um pacote de arroz", conta.

No seu país, Luis era técnico hidráulico e proprietário de uma borracharia e com a venda de trufas, mangarataia e pirulitos, ele consegue pagar aluguel, luz e água. Quando seus irmãos chegaram, ele logo comprou uma caixa de isopor e uma caixinha de som para cada um.

Luis, José e Josué Vargas | Foto: Lucas Silva

Além de vender doces, os irmãos também cantam grandes sucessos do momento em português e espanhol. Toda a família tem envolvimento com a música. "Cheguei com minha esposa e meu filho há um ano e meio e foi muito complicado, foram sete dias viajando de ônibus", compartilha Luis

Luis pediu abrigo a uma senhora informando que não tinha dinheiro para pagar aluguel. Ela lhe deu um voto de confiança e permitiu que ele ficasse lá até conseguir o valor do aluguel. Embora seja difícil a vida nos coletivos, ele afirma que dá para viver bem. "Isso aqui é o paraíso", diz.

Mercado de trabalho

Para que estes refugiados possam reconstruir suas vidas, é preciso que tenham meios de sustento. Pensando nisso, foi criada a organização não governamental (ONG) Hermanitos Manaus.

Atuando na capital amazonense desde fevereiro de 2019, a Hermanitos já ajudou venezuelanos a se encaixarem em torno de 150 vagas de trabalho. Patricia Pilatti, uma das fundadoras da ONG explica que para cada vaga de emprego, uma média de quatro pessoas é beneficiada, uma vez que estas pessoas precisam ajudar a sustentar suas famílias.

Patricia Pilatti, uma das fundadoras da Hermanitos | Foto: Leonardo Mota

“A gente atua voltado para o mercado de trabalho. Entendemos que a dignidade deles é garantida se eles tiverem um trabalho. Fazemos intermediação entre currículo e vagas de trabalho, por meio do site da ONG. Também atuamos com empreendedorismo, buscamos verificar os perfis empreendedores e tentamos desenvolvê-los”, explica.

Os venezuelanos que têm interesse em empreender podem apresentar o projeto para a equipe da Hermanitos. Lá, eles mostram sua ideia e a ONG vê de que forma podem ajudar a alavancar o negócio.

Além de dar suporte para a divulgação do empreendimento, eles podem beneficiar a pessoas com o que chamam de “capital semente”, um financiamento para que a pessoa compre o material inicial do seu negócio.

Até o momento, eles já ajudaram empreendimentos de diversos segmentos, como roupinhas de bebê, produção de folha de papel por meio do caule de bananeira, artesanato e culinária.

A Hermanitos recebe doações de roupas, materiais para casa, fraldas, alimentos, itens de higiene pessoal e até móveis. Interessados em doar, podem comparecer à sede da ONG, situada na rua Manoel Leão, nº 1 - bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

Os currículos podem ser cadastrados por meio do site www.hermanitos.com.br. Empresas também podem anunciar vagas de emprego por lá.

Contexto

No dia 10 de fevereiro a Cáritas Arquidiocesana de Manaus retomou os atendimentos ao público venezuelano em Manaus. O agente Cáritas, Afonso Brito conta que mais de 150 pessoas compareceram para triagem.

Ano passado, ele afirmou que a instituição atendia uma média de 100 venezuelanos por dia. Ele diz que ainda não há como mensurar como serão os atendimentos em 2020. O local tem capacidade para atender até 40 pessoas, mas como a procura é muito grande, fazem o que podem para que todos sejam atendidos.

Cáritas faz uma triagem com cada pessoa que os procura, assim as pessoas são encaminhadas de acordo com suas necessidades: documentação, moradia, saúde e etc.

O fluxo de venezuelanos e venezuelanas é o maior êxodo da história recente da América Latina e a ONU estima que mais de 4,7 milhões de pessoas já deixaram seu país de origem. Uma média de 500 venezuelanos continua a atravessar fronteira com o Brasil todos os dias, principalmente para o estado de Roraima.