Ação de conscientização leva idosos para desfile das escolas de samba

Manaus - O desfile das escolas de samba do grupo especial de Manaus será aberto, no próximo sábado (22), às 17h, com uma ação de conscientização em relação aos direitos dos idosos. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) , levará para o Centro de Convenções (Sambódromo), na zona centro-oeste de Manaus, idosos e entidades parceiras com o objetivo de informar os foliões sobre a rede de proteção e defesa da pessoa idosa.

Com muito samba no pé, os foliões da terceira idade trabalharão o tema “Com Direito e Cidadania, somos idosos e nossa alegria contagia”. O samba-enredo foi elaborado para a atividade que contará com a distribuição de informativos com os números dos canais de denúncia.

De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, o objetivo é gerar uma visibilidade à causa e divulgar os órgãos e instituições que compõem a rede de defesa e proteção dos idosos.

“A Sejusc é a gestora da política estadual da pessoa idosa. Então, na secretaria, existe uma Secretaria Executiva da Pessoa Idosa, em que o departamento onde funciona o Centro Integrado de Proteção e Defesa de Direitos da Pessoa Idosa (Cipid) é anexo à Delegacia do Idoso (Decci). Só no ano de 2019, atendemos mais de 2.800 idosos. Eu falo só no atendimento individual, de idosos que tiveram seus direitos violados de várias formas, sendo negligenciados, sofrendo maus-tratos, abuso financeiro, várias violações de direito. A secretaria é a principal ferramenta da rede, por ser a gestora da política estadual, então, além dos idosos, levaremos para dentro da avenida toda a rede de proteção”, garantiu a secretária.



O samba-enredo foi elaborado para a atividade que contará com a distribuição de informativos | Foto: Arquivo/Sejusc

Disque-denúncia 181

A ligação é grátis. O cidadão liga, faz a denúncia, funcionamento 24h, todos os dias da semana (inclusive feriados), com sigilo e segurança. Ela é avaliada e encaminhada ao setor competente da polícia. O que denunciar? Tráfico ou uso de drogas, violência contra pessoas ou animais, indivíduos procurados, homicídio, estelionato, fraude, falsificação, abandono e desmanche de veículos, roubos ou furtos, porte de arma ilegal, sequestro, estupro, prostituição, contrabando, crimes contra a saúde pública, meio ambiente ou patrimônio, violências em geral.

Disque-Polícia 190

O 190 deve ser utilizado em situações de emergência policial, ou seja, crimes em curso ou urgências. A ligação é gratuita. O que solicitar? Todos os atendimentos de urgência e emergência de competência da Polícia.

Disque 100

Funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel (celular), bastando discar 100. O serviço pode ser considerado como “pronto socorro” dos direitos humanos, pois atende também graves situações de violações que acabaram de ocorrer ou que ainda estão em curso, acionando os órgãos competentes, possibilitando o flagrante.

Confira o samba-enredo da ação:

‘Com Direito e Cidadania, somos idosos e nossa alegria contagia’

Nossa obrigação é cuidar de você

SEJUSC trabalha faz acontecer

Idoso feliz, sem nenhum favor

Respeito é prova de amor

Atenção! Passou dos 60 precisa atenção

Escute histórias tão belas

Guarde os segredos e dê proteção

Afague os cabelos grisalhos

Entregue o ombro pra reflexão

Celebre a dignidade, calor humano em alto astral

E brinque nesse carnaval

Respeito os idosos é muito legal

Poder ir e vir, Preferencial

Carinho, saúde, tem tudo a ver

Brindando a vida, um lar pra viver

Pra se viver bem, não tem idade

Todos têm direito à felicidade

As rugas expostas no rosto

Orgulho, consideração

Fazer valer o estatuto, chamar atenção

Lugar de idoso é no coração

Compositor: Marquinho Negritude

Yane – Cantor

Salomão – Estúdio

Brenner – Cavaquinho

Kiko som – Articulação

Vídeo do samba-enredo no link

