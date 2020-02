Continuam as inscrições para o Programa de Residência Jurídica no AM

Manaus - Os bacharéis em Direito que desejam participar do processo seletivo para o Programa de Residência Jurídica da Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM) devem ficar atentos, pois a data de inscrição para a prova se encerrará na próxima sexta-feira (21).

As inscrições podem ser feitas de forma presencial – pessoalmente ou por meio de procuração por instrumento particular com firma reconhecida –, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 13h30, no auditório da PGE-AM, localizada na sede da PGE-AM, na rua Emílio Moreira, 1.308, bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul de Manaus.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00, e o pagamento deve ser efetuado necessariamente por meio de depósito bancário ou Transferência Eletrônica Disponível (TED), devendo estes ser imprescindivelmente identificados com o nome completo ou CPF do candidato. Vale ressaltar que o prazo para o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição se encerrou no último dia 7 de fevereiro, conforme consta no item 7.5 do edital do exame.

Para conferir o edital completo, basta acessar o endereço eletrônico . Para ter acesso a mais informações do processo seletivo, basta clicar no link .

Objetivo

O Programa de Residência Jurídica visa a proporcionar a bacharéis em Direito o conhecimento da advocacia pública, por meio de treinamento em serviço, abrangendo atividades de ensino, pesquisa e extensão, geridas pela Escola Superior de Advocacia Pública da Procuradoria Geral do Estado (Esap/PGE-AM). O programa tem a duração mínima de dois anos, prorrogável por mais 12 meses, e a bolsa-auxílio é mensal, com valor de R$ 2.500,00 para os alunos-residentes.

A carga horária das atividades práticas deverá ser cumprida em períodos de quatro horas e meia, diariamente, de segunda a sexta-feira, em um dos turnos de expediente – matutino ou vespertino –, na sede da PGE-AM.

Prova

O exame de seleção será realizado em etapa única, no dia 15 de março de 2020 (domingo), às 8h, no Colégio da Polícia Militar do Estado do Amazonas, localizado na avenida Codajás, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. Os interessados precisam estar atentos ao site da PGE-AM, bem como às redes sociais do órgão, caso seja necessária alteração do local, data ou horário do processo seletivo.

A abertura dos portões e o acesso às salas ocorrerão a partir das 7h, horário local. Os candidatos deverão ingressar nas salas até as 7h30, quando os acessos serão fechados, considerando-se eliminados do certame eventuais retardatários. As provas terão início a partir das 8h, horário local, e terão duração total de 5 horas e 30 minutos.

*Com informações da assessoria