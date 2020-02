FUnATI abre quase três mil vagas para cursos e oficinas em Manaus

As aulas têm início previsto para o dia 9 de março | Foto: Divulgação/Funati

Manaus - A Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI) abrirá, na próxima semana, inscrições para 3 mil vagas de cursos e oficinas de extensão a serem oferecidas no primeiro semestre de 2020. As atividades são gratuitas e destinadas a pessoas com mais de 50 anos de idade. As aulas têm início previsto para o dia 9 de março.



Os cursos e oficinas serão oferecidos cursos na própria sede da FUnATI e em dois centros de convivência parceiros da instituição, o Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, zona norte da capital, e o Centro de Convivência do Idoso (Ceci), no bairro de Aparecida, zona sul.

Para efetuar as inscrições, os interessados devem estar atentos aos dias das matrículas, que serão realizadas no próprio local onde as atividades serão oferecidas. Nos dias 12 e 13 de fevereiro, as matrículas serão realizadas no CECF Padre Pedro Vignola. No dia 19, serão efetuadas as inscrições para as atividades no Ceci de Aparecida, E, no dia 20, acontecem as matrículas na sede da FUnATI, localizada no bairro Santo Antônio. Em todas as datas, as inscrições serão feitas no horário das 8h às 11h.

Alunos novatos devem apresentar cópias de documento de identidade, CPF, comprovante de residência e duas fotos 3×4. Para os veteranos, basta apenas apresentar algum documento oficial com foto no ato da matrícula.

As senhas de atendimento individual (uma por pessoa) serão distribuídas por ordem de chegada, no local onde o idoso pretende realizar o curso.

O reitor da FUnATI, Euler Ribeiro, ressalta a necessidade de se preparar para o envelhecimento buscando qualidade de vida, e a Fundação oferece atividades que promovem saúde para o corpo e a mente, por meio da inserção sociocultural das pessoas envelhescentes.

No ato da inscrição, o aluno é convidado a doar um quilo de alimento não perecível, que posteriormente será entregue a uma instituição de caridade.

Confira as datas, cursos e respectivos locais:

CECF Padre Pedro Vignola

Datas de matrícula: Dias 12 e 13 de fevereiro, das 8h às 11h

Endereço: Rua Gandu, 119, Cidade Nova

Atividades oferecidas: Pilates, Exercitando o Equilíbrio, Treino Funcional, Dança e Zumba.

Centro Estadual de Convivência do Idoso de Aparecida

Data da matrícula: Dia 19 de fevereiro, das 8h às 11h

Endereço: Rua Wilkens de Matos, bairro Aparecida

Atividades oferecidas: Pilates, Funcional, Artesanato, Violão Básico, Dança, Zumba e Espanhol Básico.

Sede da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI)

Data da matrícula: Dia 20 de fevereiro, das 8h às 11h

Endereço: Avenida Brasil, 70, Santo Antônio, ao lado do Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou

Atividades oferecidas: Caminhada Orientada e Alongamento, Natação, Musculação, Exercitando a Memória, Equilíbrio Corporal, Danças, Fisioterapia Preventiva, Hidropilates, Pilates, Coral, Violão Básico, Geronturismo, Tai Chi Chuan, Exercitando a Memória, Artesanatos, Coaching para Idosos, Ecologia da Amazônia, Massoterapia, Inglês Básico, Espanhol Básico, Informática Básica, Redes Sociais e Teatro.