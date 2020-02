Feira de Produtos Regionais será inaugurada em Presidente Figueiredo

A feira será realizada todos os sábados das 6h às 11h. | Foto: Divulgação

Presidente Figueiredo (AM) - Neste sábado (22), a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), irá inaugurar a Feira de Produtos Regionais em Presidente Figueiredo (distante 130 quilômetros de Manaus). O evento terá início às 8h, na Praça Cívica, conhecida como Praça do Fórum, bairro Morada do Sol. A feira irá beneficiar diretamente cerca de 40 produtores da agricultura familiar do município.

A estrutura para a realização da feira é composta por quatro tendas, quatro expositores de pescado, 90 mesas, 90 cadeiras, bonés e faixas de divulgação. O investimento é de R$ 80.148,10. A feira será realizada no local todos os sábados das 6h às 11h.

Agenda de feiras em Manaus



Sumaúma Park Shopping (terças das 16h às 20h);

Manaus Plaza Shopping (terças e quintas, das 15h às 19h);

Shopping Ponta Negra (quartas e sextas, das 15h às 19h);

Centro Associativo dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica em Manaus / Cassam (sábados, das 5h às 12h);

Comando Geral da Polícia Militar (sábados, das 5h às 12h);

Estacionamento da empresa MF Amazônia (sábados, das 5h às 12h).

*Com informações da assessoria