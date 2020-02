Bolsa Universidade chama beneficiários para atuar no Bosque da Ciência

A partir desta quarta-feira, 20/2 até o dia 2/3, os bolsistas devem se apresentar na sede da Espi. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Programa Bolsa Universidade (PBU), da Prefeitura de Manaus, convoca beneficiários para atuar em atividades de contrapartida no Bosque da Ciência, em Petrópolis (zona Sul). A lista de estudantes chamados está disponível no endereço http://semad.manaus.am.gov.br , na aba “Convocados Contrapartida”.

A partir desta quarta-feira, 20/2, até o próximo dia 2/3, os bolsistas devem se apresentar na sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducaional (Espi), coordenador do PBU, a fim de aderir ao projeto. Os documentos necessários são RG, CPF e carteira de passe estudantil.

De acordo com a diretora-geral da Espi/Semad, Stela Cyrino, além de proporcionar experiência profissional, a contrapartida pode ser aproveitada como horas complementares para o curso. “Ao tornar-se bolsista, o aluno não precisa devolver para o município o investimento financeiro na sua formação, porém, assume o compromisso de participar de projetos de cunho social, educacional, cultural, socioambiental, esportivo, entre outros, realizados pela própria prefeitura e parceiros”, destacou.

O bolsista convocado que não puder participar do projeto, deve requerer dispensa junto ao programa, no mesmo período de convocação estabelecido, portando documentos que comprovem o motivo da ausência.

A Espi está localizada na avenida Professor Nilton Lins, 3.259, bairro Flores, zona Centro-sul. De segunda a quinta-feira, o horário de funcionamento é das 8h às 17h, e às sextas-feiras de 8h às 14h.

*Com informações da assessoria