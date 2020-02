Fundação de Medicina Tropical forma turma para brigada de incêndio

Manaus- Combate a incêndio, manuseio de mangueiras, explosões e primeiros socorros, esse foi um dia atípico para os servidores da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD). Este foi o treinamento do grupo de servidores que agora fazem parte da brigada de incêndio da FMT-HVD.

Os servidores foram escolhidos estrategicamente, de todos os setores, com o intuito de uma maior cobertura de assistência em caso de sinistros. Desde pessoas que atuam nos ambulatórios, passando pelas áreas administrativas até os profissionais das áreas hospitalares participaram do treinamento, coordenado pelo Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), responsável por ações de prevenção e promoção da saúde do servidor na FMT-HVD, que é ligada à Secretaria de Estado de Saúde (Susam).

Após o curso intensivo teórico, realizado no dia 12 de fevereiro, os participantes participaram nesta quarta-feira (19) do treinamento prático. Manuseio de extintores de acordo com sua especificação, simulação de combate a incêndio, aplicação das técnicas de primeiros socorros fizeram parte da tarde de treinamento dos servidores.

Esta foi a primeira turma que concluiu o treinamento. Até o final de 2020, duzentos servidores da FMT-HVD serão brigadistas capacitados.

Importância

É obrigatório que as instituições realizem treinamento de brigada de incêndio, seguindo orientações do Corpo de Bombeiros. Todo o treinamento, de acordo com a Engenheira em Segurança do Trabalho do SESMT, Núbia Leão, tem como finalidade maior a segurança não apenas para os servidores, mas para todos que utilizam os espaços da FMT-HVD.

“O treinamento tem como objetivo treinar e capacitar esses servidores em caso de prevenção de acidentes, sabendo como se comportar, como abandonar a área, como combater um princípio de incêndio, como prestar os primeiros socorros. Tudo isso dentro de todas as etapas do treinamento”, afirmou Núbia Leão.

*Com informações da assessoria