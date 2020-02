Bebê de 3 meses morre após se afogar com leite materno em Manaus

Manaus - Um bebê de três meses morreu durante a madrugada desta quinta-feira (20) após se afogar enquanto mamava na mãe. A criança era o filho caçula da família. O caso aconteceu nas proximidades da avenida margarida, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Conforme informações de Tatiana Fragoso, de 24 anos, tia da criança, no decorrer da noite anterior, a dela irmã, Dayana Fragoso da Silva, de 25 anos, amamentou o pequeno Heitor Gabriel Fragoso como fazia de costume e o colocou para dormir ao lado do irmão.

Por volta de 5h, quando o celular despertou, a Dayana percebeu que havia algo errado com a criança. Desesperada, pediu socorro para a mãe Ana Fragoso, que é técnica de enfermagem, e iniciou os primeiros socorros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento. No entanto, a criança já estava sem vida.

Abalada com a situação, a tia da criança afirmou que pode imaginar a dor de perder um filho. “Como eu também tenho filho imagino a dor da minha irmã em perder o bebê dela. É o filho mais novo. Acordar com o filho morto ao lado, imagino o desespero”, explicou.

“Em nenhum momento ela quer deixar pegar o corpo do bebê, ela não quer que levem, ela fica acariciando a cabeça dele. A gente imagina um futuro do filho e do nada acontece uma fatalidade” finalizou a tia.

Uma viatura do 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) deu o apoio na ocorrência e uma equipe de agentes do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção do corpo da criança.