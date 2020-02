Ei, maninho, já ouviu falar do 'Amazonês' ?

Sérgio Freire é doutor em linguística | Foto: WEB TV Em Tempo

Manaus – O programa Conversa Franca, da WEB TV EM TEMPO , apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira, na última quarta-feira (12), recebeu o Doutor em linguística Sérgio Freire. Na ocasião, o profissional apresentou seu livro “Amazonês” e comentou os aspectos sociolinguísticos da região.



Sérgio Freire é graduado em Letras, Língua Inglesa; Mestre em Letras pela Universidade Federal do Amazonas e Doutor em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas em 2005. A vasta atuação no meio acadêmico foi um dos fatores que motivaram o interesse nas dinâmicas linguísticas do Amazonas.

Não demorou para que a curiosidade e fascínio resultasse em produção de conhecimento. Em 2010, o professor lançou o livro “Amazonês: expressões e termos usados no Amazonas", um glossário de 1.500 expressões da região, onde é possível enxergar diversas nuances da língua portuguesa no estado. A obra é fruto de colaborações dos alunos de diferentes municípios e anos de estudo no Amazonas. Por isso, ele considera que a obra é um retorno para sociedade.

" Devolver para sociedade de maneira organizada um conhecimento que já é dela " Sérgio Freire,

Para entende melhor a dimensão das variações linguísticas, Sérgio ressalta a importância da consciência histórica da língua. O ‘amazonês’, registrado no livro, é resultado de heranças deixadas pelos povos originários, europeus e nordestinos.

“O som ‘chiado’ da voz foi herdado dos colonizadores portugueses; adjetivos como ‘leso’ foram trazidos pelos nordestinos no ciclo da borracha; enquanto outros substantivos como ‘carapanã’ são oriundos da língua indígena”, explicou.

*Colaborou WEB TV Em Tempo

Quer entender melhor e conhecer mais expressões do 'Amazonês'? Confira a entrevista na íntegra:

Confira a entrevista | Autor: WEB TV Em Tempo