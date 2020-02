Manaus está entre as capitais com mais taxa de investimentos

Manaus- O equilíbrio fiscal da cidade de Manaus mais uma vez é destaque no cenário nacional da economia. Um estudo realizado pela consultoria Tendências aponta Manaus como uma das duas prefeituras de capitais com taxa de investimentos acima de 10%.

O levantamento mostrou ainda que o prefeito Arthur Virgílio Neto figura entre os oito chefes de Executivo de capitais que chegam ao último ano de seus mandatos com situação fiscal confortável.



Dentre as capitais que tiveram capacidade de investimento acima dos 10% estão apenas Boa Vista (23,53%) e Manaus (13,47%). Em relação às oito prefeituras que estão com suas contas públicas ajustadas, além de Manaus, também são destacadas as capitais Rio Branco, Palmas, Boa Vista, Curitiba, Porto Velho, Vitória e Aracaju.

Segundo o prefeito, esses dados são positivos e realçam todo o trabalho realizado ao longo de sua gestão para alcançar o equilíbrio fiscal das contas públicas e aumentar a capacidade investidora. Porém, afirmou que não foi uma surpresa e, em relação aos números de capacidade de investimento, explicou que os dados se referem apenas aos recursos próprios dos municípios.

O prefeito explicou, ainda, que, em sua gestão, ao alcançar o equilíbrio fiscal, o município conseguiu aumentar sua capacidade de investimentos, tanto com recursos próprios quanto de terceiros.

Outros pontos resultantes dessa política de austeridade que colocou Manaus como referência de equilíbrio fiscal é o fato de a Manaus Previdência (Manausprev), hoje, ostentar o título de tetracampeã em responsabilidade previdenciária. Além disso, a cidade está em quinto lugar no ranking nacional da empregabilidade formal e em oitavo no de cidade mais empreendedora.

Indicadores

Para se chegar aos resultados dos municípios com melhor situação fiscal, foram avaliados seis indicadores: endividamento, poupança corrente, liquidez, resultado primário, despesa com pessoal e encargos sociais e investimentos.

O secretário municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, Lourival Littaif Praia, explicou que a pesquisa mostrou que muitas capitais seguem em uma situação complicada em virtude do reflexo do equilíbrio fiscal de seus Estados, que também atravessam dificuldades. Para ele, o fato de Manaus não se afetar por esse fator é resultado da soma entre uma ótima capacidade de investimento com todo trabalho de redução de custeio iniciado na gestão do prefeito Arthur Neto.

*Com informações da assessoria