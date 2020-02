Veja como será o atendimento presencial da Águas de Manaus no Carnaval

Manaus- A concessionária Águas de Manaus informa que em virtude do feriadão de carnaval, que inicia no sábado (22) e vai até na quarta-feira de Cinzas (26) de fevereiro, o atendimento presencial para serviços ao consumidor será alterado nos PAC’s e na loja central da rua Leonardo Malcher, no Centro.

Durante o feriadão de carnaval, apenas a loja central, na rua Leonardo Malcher, funcionará no dia 22 de fevereiro, das 8h às 12h. Na segunda-feira (24) , a loja Centro funciona das 8h às 17h.

No dia 25 de fevereiro, o atendimento presencial estará suspenso em todos os pontos físicos da concessionária. Os trabalhos retornam na quarta-feira de cinzas (26), das 12h às 17h.

No dia 27 de fevereiro, loja central e PAC’s retomam as atividades normais no horário de 8h às 17h.

“Apesar da loja central e dos PAC’s sofrerem alteração no horário de atendimento, a concessionária manterá o expediente normal 24h por call center, Whatsapp e pelas redes sociais da empresa. Os clientes que precisarem resolver alguma pendência podem procurar nossos canais de atendimento normalmente”, afirmou o Supervisor Comercial da Águas de Manaus, Luiz Hennes.

Qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa, deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP, que seguem funcionando 24h por dia ao longo do feriado.

Pontos físicos de atendimento da águas de Manaus:

Horários de Funcionamento:

22 de fevereiro - Loja central funciona de 8h às 12h.

24 de fevereiro - Loja central funciona de 8h às 17h.

25 de fevereiro - Atendimento suspenso nos PAC’s e Loja central.

26 de fevereiro - Lojas e PAC’s funcionam de 12h às 17h

Endereços:

Loja Central: Avenida Leonardo Malcher, 1237, Centro, nas proximidades do Sebrae.

PAC Alvorada: Avenida Desembargador João Machado, nº 4.922, Planalto.

PAC Sumaúma: Av. Noel Nutels, 1.762, Cidade Nova, dentro do Shopping Sumaúma.

PAC Compensa: Avenida Brasil, nº 1.235, Compensa.

PAC São José: Alameda Cosme Ferreira, nº 8.047, no 2º piso do UAI Shopping (Antigo Shopping São José).

PAC Via Norte: Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, nº 3.760 Nova Cidade, dentro do shopping Via Norte.

PAC Municipal T4: Avenida Camapuã, nº 2.985, Cidade Nova, dentro do Shopping Phelippe Daou.

PAC Municipal Praça 14 - rua Afonso Pena, bairro Praça 14 de Janeiro. Funcionamento de 8h às 14h.

*Com informações da assessoria