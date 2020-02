Fiscalização encontra irregularidades em lojas de cabos elétricos

Manaus- Comércios e indústrias de fios e cabos elétricos da capital receberam a fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2020. Cerca de 50 amostras de rolos de fios e cabos com dimensões variadas foram testadas no local, e identificadas irregularidades em três indústrias e uma loja, totalizando 1.102 produtos. Esses produtos foram interditados e as empresas autuadas com prazo de dez dias para apresentar defesa junto ao Ipem. As multas podem chegar a R$ 1,5 milhão.



O diretor-presidente do Ipem-AM, engenheiro Márcio André Brito informou que todos os produtos estavam fora das especificações do Inmetro e que é um risco em potencial tanto para o empresário que fabrica, quanto para o consumidor que utiliza o produto sem à certificação. “Todos os produtos estavam com resistência acima da tolerância prevista em portaria do Inmetro, o que pode ocasionar um superaquecimento dos mesmos durante a utilização”, disse Márcio Brito.

A fiscalização também encontrou produtos sem registro, mas que a empresa continuava vendendo de forma irregular. “Por isso, é importante identificar essas empresas, para que possamos solicitar o cancelamento de registros das mesmas junto ao Inmetro”, acrescentou o presidente do Ipem no Amazonas.

Operação Fios e Cabos Seguros encontra irregularidades em fábricas | Foto: Alícia Oliveira/Ipem-AM

Certificação

A ação visa atender o cumprimento da Portaria nº 640/2012 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) no que se refere aos fios e cabos elétricos que devem ser certificados compulsoriamente, com o processo de avaliação da conformidade regulamentado pelo instituto federal. Os mesmos devem apresentar, na etiqueta de identificação e diretamente no produto, o selo do Inmetro junto com o número de registro do produto, e seu número de identificação. Além disso, deve conter todos os dados do fabricante, como endereço, CNPJ, telefone para contato.

