Abrigo Nacer participa do projeto ‘Uma Tarde no Museu’ em Manaus

Manaus- Crianças do Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) participaram nesta quinta-feira (20), do projeto “Uma Tarde no Museu”, realizado pelo Fundo Manaus Solidária. A iniciativa dá oportunidade a pessoas de todas as idades, atendidas por organizações sociais, de visitarem e conhecerem um pouco mais sobre o Museu da Cidade, localizado no Centro Histórico de Manaus.

Participando pela primeira vez do projeto, o Abrigo Nacer atua há cinco anos na assistência a crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos, violência ou abandono. Com idades entre 4 e 14 anos, os participantes desta edição de “Uma Tarde no Museu” demonstraram entusiasmo desde o início da visita. A sala “Anéis de Crescimento” despertou a curiosidade de todos por conta da instalação interativa projetada em dois troncos de árvores, que permite ao público visualizar o crescimento da malha urbana da cidade.

Vitória Cruz, de 10 anos, aproveitou bastante a visita e afirma ter muito interesse pelo passado. “A parte que mais gostei foi a do mercado, porque aqui tem coisas que antigamente tínhamos e hoje não temos mais. Poder observar de perto todos esses itens foi algo muito especial para mim”, disse.

A pedagoga do Nacer, Eloneide Valente, explica que as atividades externas são fundamentais para o desenvolvimento das crianças assistidas pelo instituto. "Primeiramente, eu agradeço ao Fundo pela oportunidade, porque passeios culturais como esse são excelentes por conta do valor cultural e de socialização oferecido às nossas crianças", afirmou.

Funcionária do Museu da Cidade desde a sua inauguração, Pamela Leite acompanha de perto as edições do projeto. “É muito gratificante poder participar, mesmo que de forma indireta, porque nós estamos aqui para repassar nosso conhecimento para a população e sabemos que esse tipo de informação para as crianças é ainda mais importante”. Sinto-me honrada em poder contribuir com o aprendizado delas, para que cresçam tendo contato com a cultura e a história da cidade”, comentou.

O Museu da Cidade de Manaus tem visitação aberta de terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 9h às 17h (com última entrada às 16h20), com acesso gratuito. É localizado no Paço da Liberdade, na rua Gabriel Salgado, no Centro Histórico de Manaus, em frente à praça Dom Pedro 2.

*Com informações da assessoria