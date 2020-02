Pacientes com câncer de mama vão receber serviços de beleza gratuitos

O Salão gerido pela Rede Feminina, atua diretamente com pacientes em tratamento oncológico. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Uma ação da Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc) vai realizar ação com objetivo de resgatar a autoestima de pacientes oncológicas em tratamento contra o câncer de mama em Manaus. O evento será no próximo dia 27 às 10h, no Espaço Embelezamento da Alma, instalado na sede da Lacc (rua Padre Manuel da Nóbrega, Dom Pedro, atrás do colégio La Salle).

A programação inclui entrega de sutiãs próprios para mulheres mastectomizadas (que retiraram uma ou ambas as mamas em decorrência da neoplasia maligna), serviços de beleza gratuitos e muita informação, explica Tammy Cavalcante, diretora de eventos da Lacc. De acordo com ela, as peças íntimas permitem a colocação de enchimento ou prótese mamária e servirá de apoio durante o período de adaptação e reabilitação das pacientes.

Parceria

Tammy, explica que voluntários do curso de Estética da Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro) participarão da atividade. O Salão, gerido pela Rede Feminina, atua diretamente com pacientes (homens e mulheres) em tratamento oncológico, com agendamento prévio no Serviço Social da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon) e no Departamento de Prevenção e Controle do Câncer (DPCC) da instituição.

“Os sutiãs foram doados por um grupo de colaboradores da Lacc e da Rede e serão destinados às pacientes durante três ações, a primeira delas no dia 27 e as outras duas a serem programadas. As que serão beneficiadas na primeira edição já foram pré-selecionadas. O principal critério foi ter sido submetida recentemente à mastectomia, cirurgia complexa, que mexe muito com a auto-estima feminina”, destacou.

A diretora lembra que a cirurgia de mastectomia pode levar à baixa autoestima e até à depressão, se não houver o acompanhamento psicológico adequado e o acolhimento necessário. “Nossa ação é voltada para o reforço da humanização e acolhimento dessas pacientes, que precisam de uma mão amiga durante a terapia”, ressaltou.

Doações

Para a manutenção de seus projetos sociais, a Lacc recebe doações de pessoas físicas e jurídicas. Para doar, basta acessar o site www.laccam.org.br ou ligar no (92) 2101-4900 .





