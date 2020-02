Prédio da UEA, na Compensa, é alvo de fiscalização da Amazonas Energia

O prédio onde funciona um depósito da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), localizado na Av.Cel. Ciryllo Neves, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. | Foto: Divulgação





Manaus- A Amazonas Energia realizou na quinta-feira (20), juntamente com a Polícia Civil (DECFS), operação de combate ao furto de energia elétrica em um prédio onde funciona um depósito da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), localizado na Av.Cel. Ciryllo Neves, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

Durante a inspeção, foi constatado o desvio de energia elétrica, ligado direto da rede de baixa tensão. Durante a abordagem, foram realizados os procedimentos técnicos e a abertura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) mediante a caracterização da irregularidade pela equipe de Inspeção Técnica e o Perito do Instituto de Criminalística (IC).

O responsável pelo estabelecimento foi notificado pelo Delegado de Polícia, Dr. Alfredo Dabella, e irá responder criminalmente pelo furto de energia elétrica. O imóvel ficou com o fornecimento de energia elétrica suspenso. O valor do prejuízo causado à Distribuidora de energia foi calculado em R$ 26.491,89.

O valor do prejuízo causado à Distribuidora de energia foi calculado em R$ 26.491,89.

A Amazonas Energia destaca que o combate às perdas de energia só é possível com o envolvimento de toda a sociedade. O furto de energia e a fraude de medidores são tipificados como crime conforme o código penal brasileiro, Artigos 155 e 171.

As denúncias de furto de energia podem ser realizadas por meio das centrais de atendimento da empresa, pelo telefone 0800 701 3001, pelo aplicativo de celular “Amazonas Energia”, disponível para baixar no Google Play e App Store, pelo canal de denúncias do site no link http://www.amazonasenergia.com/cms/index.php/canal-de-denuncias/ ou pelos telefones da DECFS 3622-7837 / 3622-7303.

