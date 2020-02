Construções à beira de igarapés dificultam limpeza em Manaus

Equipes de limpeza atuam diariamente em mais de 150 igarapés da cidade | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - O crescimento desordenado da malha urbana e o problema da falta de habitação na capital manauara fez com que muitas pessoas construíssem suas casas à beira da água. É impossível percorrer os bairros manauaras sem se deparar com edificações que dividem espaço com igarapés e córregos. O problema é que essas construções desordenadas dificultam a limpeza dos cursos d’água e aumentam o risco de enchentes nos locais.



"Eu vejo esse ‘monte’ de lixo todo dia e fico muito triste", diz a varredora de rua, Adriele Rios. Ela é uma das diversas profissionais que trabalham na limpeza pública da cidade, e isso inclui os igarapés que cortam Manaus, cuja maioria encontra-se poluído pela ação humana atualmente.

De acordo com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), as construções próximas ao leito do igarapé sempre são fonte de consequências ambientais e sociais. Além da poluição causada pelo lixo jogados pelos moradores, as casas obstruem o leito dos igarapés, o que interrompe o curso natural da água. Quando vêm as fortes chuvas, o leito sobe e os alagamentos acontecem.

Áreas de risco

Betânia é um dos bairros considerados de risco na cheia | Foto: Reprodução

A Defesa Civil de Manaus calcula que 15 bairros cortados por igarapés correm risco durante o período da cheia. São eles: Tarumã, Mauazinho, São Jorge, Educandos, Raiz, Betânia, Presidente Vargas, Colônia Antônio Aleixo, Aparecida, Centro, Santo Antônio, Cachoeirinha, Glória, Compensa e Puraquequara. 13 comunidades da área ribeirinha também podem ser afetadas.



“Manaus pode ser considerada um caso à parte em relação às demais capitais brasileiras por ser totalmente entrecortada por igarapés que alimentam uma malha hidrográfica gigantesca formada por cinco bacias - São Raimundo, Tarumã, Puraquequara, Lago do Aleixo e Educandos - , que deságuam nos Rios Negro e Solimões”, explica o assessor de comunicação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Julio Pedrosa.

Como funciona a limpeza

Moradias à beira da água | Foto: Reprodução

De acordo com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), a limpeza é feita diariamente em mais de 150 igarapés da cidade. As equipes atuam recolhendo os resíduos sólidos da superfície da água, das vegetações das encostas e do corpo de água para deixar o fluxo livre.



Nesse trabalho, são utilizados vários equipamentos, desde botes e empurradores até equipamentos de mergulho, escavadeiras hidráulicas e redes de contenção. Só em 2019, foram mais de 11,3 mil toneladas coletadas em 1,9 mil ações de limpeza.

A estimativa de densidade é de 26,7 toneladas de resíduos sólidos a cada quilômetro de igarapé em Manaus. Isso significa mais de 1,4 mil toneladas de lixo por quilômetro quadrado.

Ainda segundo a secretaria, quase todas as atividades e serviços de limpeza são voltados a diminuir a pressão do lixo sobre os rios da região. Isso inclui varrição, capinação das ruas, coleta de lixo domiciliar, retirada de lixeiras viciadas, coleta seletiva, coleta agendada de grandes objetos, jardinagem e mutirão de limpeza. Existe também a mobilização de grupos de conscientização que vão, porta a porta, conversar com os cidadãos sobre a necessidade de mudança de comportamento.

Para diminuir o risco de alagamentos, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) realiza ações de desassoreamento do leito dos igarapés.

Outras ações

Trabalho de recolhimento de lixo nos igarapés é pesado | Foto: Divulgação

A Semmas atua no combate a invasões em áreas de preservação permanente, ou seja, as margens de igarapés, para evitar que a ação humana prejudique aqueles ecossistemas. As nascentes de igarapés importantes como o do Mindu e o 40 também são de responsabilidade da secretaria. Os protegidos são o Parque Nascentes do Mindu, na Cidade de Deus, e o Refúgio Sauim Castanheiras.



Outra ação em prol da preservação hídrica é a recomposição de matas ciliares de igarapés. É feita a retirada de ocupações e plantio de mudas de árvores em áreas de preservação permanentes, como é o caso do Igarapé do Franco, na avenida Brasil.

"O trabalho de Educação Ambiental, por meio das oficinas de reaproveitamento de resíduos, é outro importante aliado. Estimulamos a coleta seletiva e o reaproveitamento de resíduos junto a moradores de comunidades instaladas nas margens de igarapés, levando-as a refletir sobre os malefícios do descarte irregular de resíduos nos cursos d'água e estimulando-as a confeccionar objetos utilitários com materiais que seriam jogados no lixo", informa Julio Pedrosa.