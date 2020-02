Parque das Garças pode ser chamado de 'Parque do Descaso'

Manaus - Triste situação é a que a Comunidade Parque das Garças está passando. Sem infraestrutura, moradores sofrem com a buraqueira e o mato alto no bairro. O curioso, é que a região possui uma escola municipal infantil e para ter acesso a unidade, é necessário enfrentar a buraqueira. O problema ocorre principalmente na rua Canarinho, comunidade Parque da Garças, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

A comunidade denunciou o descaso e o Em Tempo esteve no local para ouvir o que os moradores tinham a dizer sobre a situação . Além de palco para a criminalidade, a rua Canarinho possui muitos buracos e está atrapalhando o trafego dos moradores. A decoradora de festa e motogirl Adriane Oliveira relatou alguns dos problemas já enfrentados por ela devido os buracos.

“Eu sou motoqueira e aqui é cheio de buraco, nós vamos pegar as crianças no colégio e não conseguimos nem trafegar por conta das crateras. O mato alto também pode trazer risco de saúde para gente, como dengue. E já sofri um acidente de moto e levei 54 pontos no joelho por causa desses buracos e tive que arcar com todas as despesas” contou Adriane.

A rua é passagem de veículos e pedestres | Foto: Cesár Gomes

O acesso à Escola Municipal Dom Luiz Soares Vieira, é complicado. A via na qual a escola é localizada é a rua Canarinho e a adjacente é a rua Lírio das Índias. Ambas as ruas estão sem infraestrutura.

Raimundo Nonato da Silva é militar reformado do exército, e para ele a rua da escola está sem condições de fluxo. Além de oferecer perigo aos pedestres, para ele, a rua não tem condições de trafegar.

“A rua próxima a uma escola do município merecia ter um estado melhor para o trânsito dos alunos e dos pais. Aqui também passam muitos carros, e outros tipos de transportes, os pais vêm deixar os filhos e fica essa coisa horrível. Eu acredito que daqui há alguns meses esse buraco vai crescer muito e isso prejudica a comunidade” disse o militar reformado.

O homem continuou seu depoimento e fez um apelo ao Poder Público: “Então o poder público, o município, o nosso prefeito olhe um pouco para nosso bairro aqui no Parque das Garças onde as ruas precisam de cuidados. Faço aqui minha reivindicação como morador e como cidadão”, declarou Raimundo.

Rua Lírio das Índias é via adjacente à escola | Foto: Cesár Gomes

Resposta da secretaria

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) afirmou que a via solicitada está na agenda de trabalhos. O bairro Novo Aleixo, onde se localiza o Parque das Garças, foi avaliado pela Prefeitura de Manaus e inserido na quarta etapa do programa Requalifica para receber melhorias em infraestrutura.

Além do matagal, os moradores sofrem com a buraqueira | Foto: Cesár Gomes

Explicou ainda que nesta edição, sete vias, dentre elas as ruas Bijogó, Rio Carbóris e Itaqueraí, serão entregues totalmente recapeadas. Para as próximas edições outras vias do bairro serão atendidas. Em paralelo, o distrito de obras da área atuou nesta semana no Parque das Graças, com manutenção asfáltica na Lírios do Amor.