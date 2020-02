Posto da Junta Militar na Zona Leste já atendeu mais de 2 mil pessoas

Manaus - Mais de duas mil pessoas já foram atendidas em oito meses de funcionamento do posto da Junta de Serviço Militar do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, inaugurado pela Prefeitura de Manaus no ano passado, que reforçou o atendimento nos serviços de alistamento e dispensa militar nas zonas Norte e Leste da cidade.

“Só nos últimos seis meses de 2019, nós atendemos mais de mil pessoas para realizar os serviços de certificado de dispensa de incorporação e o alistamento, que apesar de já poder ser feito pela internet, ainda recebemos uma boa demanda”, informou o secretário da Junta de Serviço Militar, Armando Oliveira, acrescentando que o objetivo é facilitar o deslocamento de quem mora longe da área central, onde fica a sede da 34ª Junta de Serviço Militar, e tem dificuldade de chegar até o local.

O secretário alerta que quem estiver completando 18 anos em 2020, pode fazer o alistamento pelo site ou pode ir até a Junta de Serviço Militar mais próxima. “Nós fazemos o cadastro e encaminhamos para as Forças Armadas, basta trazer o RG e CPF, que nós faremos a análise da pessoa e inserimos no processo. É simples e rápido, explicou o Oliveira.”

Depois que os cadastros são feitos, são encaminhados para as Forças Armadas | Foto: Divulgação/Casa Militar

Atendimento

Só nos dois primeiros meses de 2020, mais de 600 pessoas foram alistadas . A partir do mês de março, a estimativa é de que haja uma média de 100 cidadãos por dia para atendimento, visto que nesse período ocorre o grande excesso de pessoas que foram dispensadas dos quartéis.

“Os nascidos em 2002 e que completam 18 anos em 2020, podem se dirigir a um PAC ou à Junta de Serviço Militar mais próxima até junho para fazer o alistamento militar e ficar isento de taxas. Após esse período, o alistamento continua, porém, haverá cobrança de multa”, destacou.

Para realizar qualquer processo de Serviço Militar, o cidadão precisa levar RG e CPF e pode comparecer de segunda a sexta-feira, no período de 8h às 14h, para pedido de certificado de dispensa e de 8h as 17h para alistamento.

*Com informações da assessoria