Prefeitura visita instituições contempladas com repasse de fomento

Manaus - As instituições Associação Missionária de Apoio e Resgate (Amar),na zona Leste e Associação do Projeto Cultural Vida Abundante, na zona Sul foram visitadas na última sexta-feira (21), pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). As duas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) foram contempladas com repasses de termos de fomentos, pela Prefeitura de Manaus

De acordo com a titular da Semasc, Conceição Sampaio, o órgão fortaleceu o setor de fomento para que as OSCs possam receber as emendas parlamentares em tempo hábil.

“A determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto é que por meio de todas secretarias municipais, possamos fortalecer as instituições que prestam trabalhos importantes para sociedade”, disse Conceição.

Duas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) foram contempladas com repasses de termos de fomentos | Foto: Divulgação/ Semasc

.A instituição Amar foi contemplada com a aquisição de utensílios para cozinha, dois computadores, um notebook, um fogão industrial e uma máquina de bordado. O material foi adquirido por meio da emenda parlamentar nº 037/2018, do vereador Felipe Souza no montante de R$ 100 mil.



Enquanto que a Associação dos Amigos do Projeto Cultural Vida Abundante foi contemplada com a emenda parlamentar nº 174/2017, dos vereadores Felipe Souza, Marcel Alexandre e Joelson Silva, no montante de R$ 80 mil.

O projeto tem enfoque na convivência e no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários básicos, estimulando atividades de zumba, informática, oficina de autoconhecimento, cinema, jogos, e prática de valores morais e princípios por meio do projeto de imersão vivendo valores na essência. São atendidas na instituição homens, mulheres, idosos, grupos de escuta e orientação. A emenda também financiará o curso Despertando a Sua Essência.

Termo de Fomento

Termo de Fomento é um instrumento jurídico pelo qual são formalizadas as parcerias da administração pública com as organizações da sociedade civil, em substituição aos convênios, para a consecução de finalidades do interesse público, envolvendo a transferência de recursos financeiros.

