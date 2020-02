Dona de casa morre após carro fazer ultrapassagem perigosa no Iranduba

Francineide morreu na hora | Foto: Divulgação





Manaus - Uma mulher identificada como Francineide Souza de Santos, de 26 anos, morreu após cair de uma motocicleta, na tarde do último sábado (22) na rodovia AM-070, km 28, no município de Iranduba.

Francineide estava na garupa de uma motocicleta com o marido identificado como Leonidas Ferreira, de 40 anos. Um carro que estava atrás do casal realizou o cruzamento de faixa em alta velocidade. Neste momento, Leonidas perdeu o controle do veículo e acabou atingindo outra motocicleta na rodovia.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Leonidas e o motorista da outra motocicleta sofreram ferimentos leves. Já Francineide morreu na hora.

Os agentes do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção e o corpo da vítima já foi liberado à família para sepultamento neste domingo (23).

Segundo informações dos oficiais da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a vítima deixa três crianças órfãs, sendo uma delas de 1 ano e seis meses.