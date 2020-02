Vídeo: casas pegam fogo na Zona Sul de Manaus neste domingo

Manaus - Uma casa de madeira foi consumida por fogo na tarde deste domingo (23), na rua São Lucas, do bairro São Lázaro, Zona Sul de Manaus. Pelo menos, outras três residências situadas ao lado também foram incendiadas. O momento é de aflição. Moradores saíram correndo e ainda tentam tirar os pertences de dentro das casas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não há registro de vítimas. Veja vídeo:

O fogo iniciou por volta de 13h | Autor: Divulgação





Os policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e uma equipe de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) foram acionados para atender a ocorrência e controlar as chamas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também está a caminho para prestar os devidos atendimentos aos moradores. Ainda não há informações de quantos moradores habitam na residência.

Outro caso

Na última quinta-feira (20), um incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa de venda de colchões, onde funcionava a Loja Esplanada, na rua Amazonas, bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. O fogo iniciou por volta das 20h15.