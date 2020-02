Homem atravessa via de Manaus e é atingido por caminhão: veja vídeo

| Autor: Divulgação

Manaus - Um homem ainda não identificado, de aproximadamente 40 anos, foi atingido por um caminhão na manhã de sábado (22) na avenida Autaz Mirim, São José do Operário, Zona Leste de Manaus. No vídeo, é possível ver a vítima tentando atravessar a via no momento da colisão com o veículo. O veículo, em alta velocidade, acaba arremessando o homem ao chão.

O acidente aconteceu em frente a uma loja de materiais de construção. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Pronto Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para uma unidade hospitalar.

Segundo os policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem teve lesões leves. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para conduzir o fluxo do trânsito no momento da ocorrência. A via já segue liberada.

Outros casos

Ainda pela manhã de domingo, por volta das 9h , um motoqueiro atropelou duas mulheres que atravessavam a faixa de pedestres na Bola do Produtor, na zona Leste de Manaus.A suspeita é de que o condutor da motocicleta dirigia em alta velocidade e não conseguiu parar o veículo ao chegar próximo da faixa. O acidente ocorreu em frente a Escola Estadual de Tempo Integral Eliza Bessa Freire, na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira.

As vítimas e o condutor não foram identificados, mas ficaram feridos e foram atendidos pelo Samu, que encaminhou o trio ao hospital.

Já na madrugada deste domingo (23), um motociclista identificado como Edney Souza dos Santos , de 25 anos, foi atingido por um veículo Ônix, de cor branca, na avenida Mário Ypiranga, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações dos policiais militares da 23ª Cicom, que atenderam a ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 5h. O motorista do veículo Ônix ultrapassou o sinal fechado e atingiu Edney - que estava a caminho do trabalho.



Edney, que trabalha como vigilante na empresa Amazon, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos leves. Ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar da capital. O estado de saúde dele não foi informado.



Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) foram acionados para fazer a retirada dos veículos e para conter o fluxo do trânsito.