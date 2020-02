Dez casas pegam fogo durante incêndio no São Lázaro

Manaus - Ao menos dez residências de madeira foram atingidas pelas chamas , na tarde deste domingo (23), no bairro São Lázaro, zona sul de Manaus. Nove viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foram deslocadas para a contenção do fogo.

“O incêndio atingiu pelo menos dez residências de madeira, que ficavam próximas umas das outras. Conseguimos controlar o sinistro e agora já estamos no rescaldo”, destacou o oficial superior de dia, tenente-coronel BM Arraz.

A primeira equipe chegou ao local com tempo de resposta cravado em cinco minutos, combatendo as chamas e imediatamente solicitando reforços para o controle do fogo e reabastecimento de água. No total, as guarnições contaram com autonomia de 45 mil litros de água.

*Com informações da assessoria

Confira o vídeo:

Vídeo mostra momentos em que as chamas são controladas | Autor: Beatriz Araújo