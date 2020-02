Motorista morre ao colidir moto contra poste no Morro da Liberdade

Manaus - Na manhã desta segunda-feira (24), por volta de 6h30, um motociclista, identificado como Pedro Pereira da Silva, de 28 anos, morreu após perder o controle da direção e colidir contra um poste na avenida Coronel Pedro de Souza, bairro Morro da Liberdade, Zona Sul da de Manaus.

Moradores relataram que ouviram o barulho da batida e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou ao local após 30 segundos, conforme testemunhas. Entretanto, a vítima não resistiu aos ferimentos.

Uma equipe da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) também foi acionada para dar apoio na situação. A vítima estava pilotando uma motocicleta de modelo CB 300, de cor preta e placa 2E74, e estava voltando para casa no momento do acidente.

A motocicleta colidiu com um poste | Foto: Kennedson Paz

Conforme um dos moradores, que esteve no local, a vítima tinha parado em uma etapa do percurso e demonstrava estar com sono. No entanto, subiu na moto e seguiu em frente. Segundo testemunhas, o homem estava com sinais de embriaguez.

Profissionais da Escolta Armada, empresa onde o homem trabalhava, confirmaram que Pedro não estava trabalhando durante a noite anterior e trabalharia na noite de hoje.

Os moradores acionaram o Samu | Foto: Kennedson Paz

O corpo do homem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde será realizado o exame de necrópsia.