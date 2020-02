Aleam promoveu ação sociais para o carnaval na ultima sexta (21)

Com a chegada do carnaval, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por meio das diretorias de Assistência Social e Saúde, realizou na manhã da última sexta-feira (21) uma ação de conscientização sobre o uso de preservativo, combate às drogas e abuso sexual junto aos servidores e visitantes da Casa.

As atividades aconteceram no hall de entrada da Casa, durante toda a manhã. De acordo com a diretora de Assistência Social da Aleam, Isabel Pacheco da Fonte, foram distribuídos 4 mil preservativos.

“Nossa ação conjunta, também contou com a participação da Semsa. Nossa ideia foi trabalhar os principais pontos evidenciados durante o período do carnaval. A tríade de temas, formada pelo uso de preservativo, não uso de drogas e a campanha ‘Não é Não’, foi muito bem aceita pelos servidores”, comentou Isabel Pacheco.

Os números disk 100 e 180, que são canais voltados para o recebimento de denuncias relativas ao abuso contra a mulher, foram disponibilizados ao público. O momento de conscientização, também rendeu muitas risadas dos servidores que aproveitaram a descontração das marchinhas de carnaval, para confraternizar.

Nas redes sociais

A campanha da Aleam voltada para o período de carnaval, também estaá nas redes sociais da Casa. Um vídeo feito com depoimento de servidores, fala sobre a importância do respeito e boas práticas nas festas de carnaval.

Segundo a diretora de comunicação, Dhyene Brissow, a campanha virtual foi idealizada para lembrar a necessidade do respeito entre os foliões.

"A proposta foi utilizar todas as mídias disponíveis ao Parlamento Estadual para contribuir com as ações de conscientização, prevenção, e enfatizar ainda mais o trabalho social que é a marca da gestão do presidente Josué Neto”, destacou.

*Com informações da assessoria