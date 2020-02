Vídeo: foliões dançam em cima de ônibus no Bloco do Parque Dez

Os foliões subiram no teto do ônibus que estava com passageiros | Foto: Reprodução

Manaus - Vídeos de foliões dançando sobre um ônibus do transporte coletivo da cidade de Manaus foi apenas alguns dos flagrantes feitos na noite da Terça-Feira de Carnaval (25). O Bloco [de Carnaval] do Parque 10 aconteceu no estacionamento de uma universidade particular, localizada na avenida Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

A festa, que reuniu milhares de brincantes, contou com alguns flagras de desrespeito e perigo dos participantes. Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que cinco homens dançam e pulam e dançam em cima do teto de um ônibus, que aguardava a liberação do trânsito intenso na área para seguir viagem.

Em outras filmagens, é possível ver passageiros fechando as janelas dos ônibus e pelo menos 20 homens que pulam e dançam em cima do veículo. No flagrante, é possível ainda ver o momento em que o motorista tenta dá prosseguimento à viagem e, com isso, alguns foliões se desequilibram e quase ocorrem acidentes.

Os comentários nas redes sociais, em sua grande maioria, são de repúdio com a cena transmitida. "Eu me pergunto qual a necessidade disso? Que falta de senso! Que vergonhoso!", comentou uma seguidora. "Se caírem de lá, vão culpar as empresas dos ônibus e pedir indenização", disse outro internauta.

Os comentários condenam a prática dos foliões durante a festa | Foto: Reprodução

O Portal Em Tempo entrou em contato com as equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (DETRAN-AM) e da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) para esclarecer os fatos e quais medidas serão tomadas.

Resposta

O IMMU informou que os agentes de trânsito atuaram nas imediações de onde ocorreu a festa. O órgão disse que para amenizar o transtorno aos condutores e usuários do transporte coletivo, foram feitas alterações no tráfego local.

Com relação ao flagrante de foliões sobre os ônibus, a assessoria informou que em um dado momento, houve avanço de pessoas sobre as pistas que fugiu ao controle dos agentes de trânsito , sendo necessário apoio das forças de seguranças. Quanto a eventuais danos aos ônibus, o IMMU irá verificar junto as empresas de transporte as correções necessárias.

Até a publicação desta matéria não houve respostas do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (DETRAN-AM) e da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Veja o vídeo:

| Autor: Reprodução