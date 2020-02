Bloco do P10 fugiu do controle dos agentes de trânsito, diz IMMU

Os agentes de trânsito tentaram conter os foliões | Foto: Reprodução

Manaus - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informou, na manhã desta Quarta-Feira de Cinzas (26), que a festa nas proximidades da avenida Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, Zona Centro-Sul, fugiu do controle dos agentes de trânsito, sendo necessário apoio das forças armadas. Tudo aconteceu após o flagrante de foliões dançando em cima de um ônibus durante o Bloco [de Carnaval] do Parque 10, na noite da última terça-feira (25), feriado de Carnaval.

O trânsito na região ficou lento e motoristas não conseguiam dirigir pelo local, ficando à mercê da grande movimentação dos foliões. O IMMU informou também que os agentes de trânsito atuaram nas imediações de onde ocorreu a festa e que foram feitas alterações no tráfego local para amenizar transtorno aos condutores e usuários do transporte coletivo.

A assessoria disse ainda que, em dado momento, houve avanço de pessoas sobre as pistas e que a ação fugiu do controle dos agentes de trânsito, sendo necessário apoio das forças de segurança. Sobre os possíveis danos causados aos ônibus do transporte público, o órgão irá verificar junto as empresas de transporte as correções necessárias.

No vídeo é possível ver foliões escalando os ônibus | Autor: Reprodução