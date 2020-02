Foliões sobem em caminhão guincho e motorista acelera: veja vídeo

O bloco aconteceu no bairro Flores e os foliões acabaram passando dos limites | Foto: Divulgação

Manaus – Além de subirem e dançarem em cima de ônibus do transporte coletivo de Manaus, alguns foliões que estiveram presentes no Bloco do Parque Dez, ocorrido na noite de terça-feira (25), nas dependências de uma universidade particular situada na avenida Professor Nilton Lins, no bairro Flores, Zona Centro-Sul, decidiram subir na plataforma de um caminhão guincho para dançar. O motorista do veículo acabou arrancando e quase causou um acidente.

Em vídeo que está repercutindo nas redes sociais é possível identificar, pelo menos, oito foliões que subiram no veículo. Os rapazes pularam na plataforma do caminhão durante um congestionamento na via pública e estavam muito alterados, sob efeito de bebidas alcoólicas. Após a arrancada do motorista, os rapazes descem do veículo, mas um homem fica dançando próximo aos cones.

O Em Tempo tentou entrar em contato com o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), para saber se o caminhão guincho pertence ao órgão ou se foi acionado para alguma apreensão, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Após a grande repercussão dos vídeos, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) informou que abrirá inquérito policial para apurar eventuais responsabilidades dos organizadores do bloco, no dano causado ao patrimônio público.

