Sejusc oferece emissão de documentos básicos no bairro Santa Luzia

Manaus- O bairro de Santa Luzia, na zona sul de Manaus, recebe neste sábado (29), o projeto “PAC em Movimento”. Desenvolvido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), a ação levará para a população serviços de emissão de Carteira de Identidade (RG), em 1ª e 2ª vias, e da 2ª via da Certidão de Nascimento.

Os trabalhos serão realizados das 8h ao meio-dia, na Paróquia de Santa Luzia, localizada na rua São Jorge, 70. Ao todo, serão distribuídas 100 senhas para 1ª via do RG; 100 para 2ª via; e 50 para 2ª via da Certidão de Nascimento.



De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, o objetivo do projeto é descentralizar os serviços e facilitar o acesso aos cidadãos. “Levamos as nossas equipes até a casa das pessoas para emissão de documentos e, assim, facilitar a vida do cidadão. A nossa proposta é expandir o atendimento voltado a esse público, trabalhando com políticas públicas efetivas”, afirmou a secretária.



“É uma determinação do governador Wilson Lima a aproximação das secretarias estaduais das comunidades, e o projeto ‘PAC em Movimento’ vem percorrendo os municípios do interior e bairros da capital”, acrescentou.

Documentos necessários

Para solicitar a primeira via da identidade, é preciso apresentar a certidão de nascimento ou casamento, três fotos 3×4 e comprovante de endereço. Já para a segunda via, é necessário levar duas fotos 3×4, certidão de casamento ou nascimento e um comprovante de endereço.

Se o solicitante for menor de 18 anos, deve ir acompanhado dos pais, avós ou responsáveis legais. Para a emissão da 2ª vida da Certidão de Nascimento, deve-se apresentar uma cópia do documento ou da Carteira de Identidade.

Origem do projeto

O “PAC em Movimento” estreou em fevereiro de 2019, no município de Novo Airão (distante 115 quilômetros de Manaus). O projeto passou por Manaus e por vários municípios, como Autazes, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Tabatinga, Benjamin Constant, São Gabriel da Cachoeira, Manacapuru e Itacoatiara em mais de 100 ações itinerantes, e atendeu mais de 53 mil pessoas.

*Com informações da assessoria