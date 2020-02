Quer um novo animalzinho? Shopping de Manaus realiza eventos de adoção

O Pet Park do Amazonas Shopping realiza, neste sábado (29) e nos dias 07 e 14 de março, em parceria com voluntários, uma série de atividades, incluindo evento de adoção de animais e ações de conscientização sobre guarda responsável.

O Pet Park do Amazonas Shopping foi inaugurado recentemente e conta com mais de 400 metros quadrados. O local tem circuito agility com obstáculos, rampas, túneis, escadas e bastões, além de cenários instragramáveis, bebedouro e espaço de convivência, tudo decorado com a temática pet.

O gerente de Marketing do centro de compras, André Santi, explica que, além de ser um espaço de lazer, o Pet Park está preparado para a realização de eventos de adoção, atividades de conscientização e encontro de raças.

Neste sábado (29), em parceria com as equipes de voluntários da Joana D’arc Protetores, o centro de compras realiza um evento de adoção de animais, das 14h às 18h. Já no dia 07 de março, a partir das 16h, voluntários das ONGs Espaço Pet e Celeiro dos Anjos estarão realizando uma série de atividades no Pet Park. Além de disponibilizar animais para adoção, veterinários da Clínica Pet Way estarão no local orientando os tutores sobre castração e vacinação, realizando triagem e oferecendo vermífugo. No dia 14 de março também haverá evento de adoção no Pet Park.

Todas as pessoas interessadas em adotar, passarão por uma entrevista para que seja avaliado se têm as condições estruturais e psicológicas para a posse responsável. Os animais disponíveis para adoção são castrados, vacinados e vermifugados. Para adotar é necessário ter mais de 18 anos e estar portando documento de identificação e comprovante de residência.

*Com informações da assessoria