Motoristas sobem em calçadas para desviar de cratera no Petrópolis

Manaus - A situação dos moradores da rua 15, bairro Petrópolis, Zona Sul da capital, tem se agravado nos últimos dias. Uma cratera, que atravessa a via de uma ponta a outra, tem trazido riscos de quedas e alagamentos aos moradores. O buraco, que há três meses era apenas uma poça de lama, hoje se tornou um obstáculo para a comunidade.

A dona de casa Ingrid Moraes, de 27 anos, que está grávida de 8 meses, conta que a situação é precária para os moradores. “Aqui as consequências estão precárias. Esse buraco está desde novembro, começou pequeno, mas foi se formando e quando chove sai alagando as casas. A minha casa mesmo é uma, ainda bem que eu não moro aqui embaixo”, conta a mulher.

Tentando desviar-se do problema, condutores tentaram passar acessando a calçada das casas nas redondezas e acabaram prejudicando os imóveis. “As pessoas não respeitam. Os carros tentam passar pela calçada das nossas casas. Já até quebraram a calçada da vizinha. A gente fica até com receio de falar que não pode passar. Uma moto já até caiu nesse buraco quando estava um pouco menor ”, diz a dona de casa.

As dificuldades de passar pela via acabam prejudicando também os moradores que se desviam de pedaços de asfalto soltos e pedras. “Fica difícil para a gente passar. Os pais precisam levar as crianças para a escola e precisam passar por aqui, então fica difícil. Nós temos medo que a qualquer momento uma criança caia ai dentro e se machuque”, comenta Ingrid.

O problema da comunidade não fica somente na rua. De acordo com Ingrid, em tempos de chuva, as casas são inundadas e o odor invade as moradias. “Em dia de chuva alaga tudo, a água entra nas casas, principalmente na minha. Aqui está cheio de lama, se eu estivesse morando aqui embaixo meus móveis estariam todos estragados - sem contar no cheiro forte de podridão”, relata.

A comunidade já tentou acionar o poder público para reverter a situação, mas de acordo com a moradora não obtiveram resposta positiva. “Logo no começo nós tentamos dar um jeito, colocamos cascalhos e nada. Já entramos em contato, fizemos denúncia e nada”.

Posicionamento

O PORTAL EM TEMPO entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno de resposta.