'Meu coração acredita que meu filho está vivo', diz mãe de Erlon

A criança está desaparecida há 21 dias | Foto: Divulgação

Manaus – Na manhã desta quinta-feira (27), Maria Dias, mãe do menino Erlon Gabriel, que está desaparecido há 21 dias, e a titular da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SEJUSC) Caroline Braz, estiveram na Delegacia Especializada em proteção à criança e ao adolescente (DEPCA) para obterem informações sobre o andamento das investigações.

Maria contou que a família espera por respostas sobre o desaparecimento da criança de apenas dois anos. Ela contou também que precisou sair da casa, onde a família morava, pois estava com o aluguel atrasado e alguns vizinhos ameaçavam incendiar o imóvel. Eles acreditam que Maria ou o padrasto da criança estariam envolvidos no sumiço do menino.

“Foi uma grande onda de notícias falsas que teve. Muitas pessoas estão julgando e me acusando. As pessoas não têm provas e estão falando besteira”, disse a mãe da criança.

Apelo pelo filho

A mãe de Erlon mantém o depoimento de que o filho foi sequestrado e pede compaixão de quem teria levado a criança de apenas dois anos.

“Estamos orando. Temos fé em Deus que tudo vai terminar bem e com o retorno do Gabriel vivo e bem. Meu coração acredita que meu filho está vivo. Alguém levou ele e eu peço que devolvam. Ele precisa de cuidados na saúde e precisa da mãe. Que essa pessoa tenha compaixão dele e da nossa família”, finalizou.

Investigação

A Delegada responsável pela especializada, Joyce Coelho, recebeu a família e a secretária Caroline Braz. Algumas linhas de investigação apontam que a criança possa ter caído em um rio nas proximidades ou ter se perdido em uma área de mata. "Nenhuma informação pode ser descartada”, disse a Delegada.

As investigações sobre o caso continuam | Foto: Kennedson Paz

No dia 14 de fevereiro, a Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) da Policia Militar do Amazonas (PMAM) realizou buscas pela criança em uma área e mata e na beira de um rio, nas proximidades da casa dele, localizada na rua 7, do bairro União da Vitória, Zona Norte.

Ainda conforme a delegada, algumas divergências entre depoimentos da família da criança podem estar atrapalhando a investigação. O companheiro da mãe da criança, um menor de 17 anos, tinha um mandado de prisão em aberto. Ele contou aos policiais sobre horários divergentes no desaparecimento, com também omitiu informações sobre o caso, o que dificulta o entendimento.