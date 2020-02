Secretária da Sejusc acompanha o caso de Erlon Gabriel

A criança está desaparecida há 21 dias | Foto: Divulgação

Manaus – A secretária Caroline Braz, da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SEJUSC) conversou com a imprensa na tarde desta quinta-feira (27), após deixar o prédio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), acompanhada de Maria Dias, mãe do pequeno Erlon Gabriel Dias Costa , desaparecido há 21 dias da casa onde morava na rua 7, da comunidade União da Vitória, no bairro Tarumã-Açú, Zona Oeste de Manaus.

Caroline Braz explicou que foram os próprios familiares que começaram a marcar a secretária em redes sociais para que ela os acompanhasse no caso do desaparecimento de Erlon Gabriel.

“Marquei uma reunião com a mãe do Erlon e nós procuramos a delegada Joyce Coelho, que prontamente abriu as portas da especializada para nos receber. Prontamente recebemos todas as informações do andamento das investigações, que para não atrapalhar o procedimento ainda não podemos divulgar. Mas o que tenho a dizer é que a polícia acompanha o caso de perto e que a sociedade precisa divulgar a foto da criança para que ele seja localizado”, disse Braz.

A secretária destacou que a foto da criança também será divulgada nas redes sociais da Sejusc e que o órgão está em parceria com a Polícia Civil do Amazonas, dando todo o suporte psicossocial para a família da criança.

“Estamos preocupados com a Maria que é a pessoa que mais agonia o nosso coração. Eu como secretária e como mãe me coloco no lugar de uma mulher que possa ter perdido o seu filho. O desaparecimento é algo muito difícil porque você não sabe o que de fato aconteceu com o filho. Qualquer pessoa se sensibiliza com isso. O que queremos é encontrar Erlon Gabriel com vida”, destacou a secretária.

Para concluir, Caroline Braz pediu para que as pessoas que não espalhem notícias falsas, indicando sobre o andamento das investigações. “Pedimos empatia pois o caso está sendo investigado e ninguém sabe algo que ainda não foi esclarecido. Se você for divulgar algo, divulgue a foto da criança, pois temos muita esperança que ele seja encontrado com vida", declarou.

Investigações

O Em Tempo entrou em contato com a assessoria da Polícia Civil para pedir um posicionamento sobre as investigações sobre o caso, mas até a publicação do material não obteve resposta.