Vídeo: Manaus FC é o primeiro semifinalista do 1º turno do Barezão

Manaus - O primeiro turno do Campeonato Amazonense entrou na fase semifinal na Arena da Amazônia, nessa quarta-feira (26). O Manaus Futebol Clube enfrentou o Fast Clube. Os atletas das duas equipes não pularam Carnaval e participaram do treino na terça-feira gorda (feriado). Os dois técnicos estavam com todos os titulares à disposição, mas quem levou a melhor foi o Gavião.



O jogo terminou com o empate de 1x1 e graças ao posto de vice-liderança o Manaus FC garantiu seu lugar na final.

No mesmo dia, Nacional e Amazonas Futebol Clube fizeram treinos fechados e os técnicos não liberaram a escalação dos times. Ambos fazem a outra semifinal nesta quinta (27).

O vencedor enfrentará o Gavião do Norte na final do turno, que acontece neste domingo (1º), às 17h, na Arena da Amazônia, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

