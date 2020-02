Quarentena: amazonenses estavam em voo de brasileiro com coronavírus

Segundo a FVS, os amazonenses estavam sentados longe do brasileiro diagnosticado com o coronavírus | Foto: Naylene Freire

Manaus - Dois amazonenses, que vieram da Itália para o Brasil no mesmo voo do brasileiro de 61 anos que teve o quadro de infecção por coronavírus confirmado no País, estão sendo monitorados pelos órgãos de saúde do Estado e município. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira (27), na sede da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), avenida Torquato Tapajós, bairro colônia Santo Antônio, zona Norte de Manaus.

A diretora da FVS Rosemary Costa Pinto informou que as secretarias de saúde estão preparadas para monitorar e identificar qualquer suspeita da doença. Em menos de 48 horas da confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, o número de pessoas oficialmente tratadas como suspeitas de ter o vírus no País cresceu 3.300%. Na última terça, apenas 4 pessoas eram monitoradas. Hoje, o número é de 132.

Notícias sobre o coronavírus tem causado um certo pânico no Brasil e no mundo. O vírus novo tem alto nível de mutações e ainda não se sabe muito sobre ele. Por isso, o nível de alerta é grande, mesmo que no estado do Amazonas ainda não tenha sido registrado nenhum caso confirmado do vírus. Os dois amazonenses monitorados são de uma mesma família e estão em casa. Eles estavam sentados longe do brasileiro diagnosticado com o coronavírus. Até agora, nenhum dos dois apresentou sintomas, mas realizam exames duas vezes por dia.



“Eles estão sobre monitoramento, mas até o presente momento não apresentaram o vírus. Porém, como estamos falando de um novo vírus, não sabemos tudo sobre ele, nem tão pouco suas mutações. Por isso, a importância do monitoramento dos pacientes”, explicou a presidente Rosemary.



A imprensa foi convocada para transmitir esclarecimento sobre o vírus | Foto: Naylene Freire

Posto de atendimento

Pacientes que apresentarem qualquer tipo de sintomas do vírus podem procurar o Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, na Zona Norte da capital. Pessoas com doenças pulmonar e no coração são alvos mais propícios do vírus.

Delphina Aziz é o hospital que está preparado fisicamente e estruturalmente para receber os infectados ou suspeitos de portar o vírus. Dependendo da avaliação clínica, o médico é quem vai decidir o lugar é onde a pessoa será internada e tratada. A Semsa já capacitou os funcionários das unidades básicas para identificar os possíveis pacientes com o vírus.

Outras doenças de risco ainda devem ser combatidas por meio da prevenção, como dengue, Influenza A e B que afetam grupo de riscos. Dependendo do histórico do paciente, ele também tem o risco até maior.

Orientações

O secretário Municipal de Saúde em Manaus, Marcelo Magald, explicou sobre o trabalho que a secretaria tem realizado na capital, mas confirmou a parte feita pela população quanto à prevenção.

“Precisamos redobrar nossa vigilância. Não somente a população, mas os órgãos também. Devemos estar junto, pois juntos somos mais fortes. Queremos minimizar o impacto da doença quando chegar em nosso Estado. Apesar dele se propagar muito rápido, ele (o vírus) não tem esse dano tão depressa. Não esqueça de se prevenir, lavar as mãos é indispensável ou utilizar lenços de papéis também é eficaz. Todas as orientações que estão sendo feitas para prevenção é preciso seguir”, falou secretário.

A diretora Rosemary Pinto também apoia as os métodos preventivos contra o vírus.

“Use o álcool em gel para higienizar as mãos. Estamos sujeitos a receber o vírus, já que essa é uma epidemia mundial. Não podemos dizer que estamos preparados, mas estamos nos organizando. Epidemia é algo que foge do controle de qualquer um”, disse a diretora.

Campanha Atchin