Quer ser cuidador de idoso? Inscrições para curso grátis estão abertas

A terceira fase será uma avaliação no período de 18, 19 e 20 de março, nos horários das 8h às 12h, ou das 13h às 17h | Foto: Divulgação / FDT

Manaus - O curso de Cuidador de Idoso ‘Cuidadoso’, da Prefeitura de Manaus, abre vagas para pré-inscrição a partir do dia 5 de março, às 8h, por meio do site doutorthomas.manaus.am.gov.br. As pré-inscrições acontecem até o dia 6, ou até o preenchimento das vagas.



Realizado pela Fundação Doutor Thomas em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional Espi/Semad, a capacitação já formou mais de 2,9 mil novos cuidadores, desde 2006. Este ano, o curso oferecerá 160 vagas divididas entre os períodos matutino e noturno, sendo 80 em cada turno. A relação de 480 pré-inscritos que disputarão as vagas estará disponível no sábado (7), também no portal.

“A demanda por cuidadores de idosos vem crescendo no Brasil, mas, para exercer essa profissão é necessário estar apto por meio de uma capacitação apropriada e de qualidade. O Cuidadoso é referência na cidade e faz parte da preocupação da Prefeitura de Manaus com as políticas públicas voltadas aos idosos, para que os mesmos possam desfrutar de um envelhecimento digno e de qualidade”, disse a diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho.

Na segunda etapa do processo seletivo os candidatos que constam os nomes na lista de pré-inscrição deverão comparecer ao Parque Municipal do Idoso (PMI), localizado na rua Rio Mar, 1.324, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul, a partir dos dias 11, 12 e 13 de março, nos horários de 8h às 11h30, ou das 13h às 16h30, para efetuar sua inscrição e agendar a data para avaliação. Os candidatos devem estar munidos das seguintes documentações: ficha de inscrição preenchida e assinada (fornecida pela FDT), 2 fotos 3×4 recentes, RG, CPF, comprovante de residência, certificado de reservista, certidão de casamento, nascimento ou divórcio, certificado ou declaração de conclusão do ensino médio, todos originais e cópias.

A terceira fase será uma avaliação no período de 18, 19 e 20 de março, nos horários das 8h às 12h, ou das 13h às 17h, em uma única etapa a partir de entrevista e preenchimento de questionário que inclui questões relativas às expectativas sobre o curso e entendimento prévio sobre o envelhecimento humano. O não comparecimento do candidato no dia de sua avaliação implicará automaticamente em sua eliminação.

Após a realização das etapas designadas, dos 480 pré-inscritos serão selecionados 160 candidatos para participar do curso. A lista final será divulgada no dia 27 de março, no site da Fundação Doutor Thomas e nas dependências da FDT. Os classificados deverão comparecer no Parque Municipal do Idoso, nos dias 1º, 2 e 3/4, no horário das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, portando os documentos utilizados na sua inscrição e a taxa de R$ 50.

Cronograma das aulas

As aulas serão divididas em duas turmas: uma no turno matutino com início a partir do dia 13/4; e outra no turno noturno, iniciando a partir do dia 4/5. O curso terá 11 módulos, e as aulas serão ministradas por profissionais da Espi/Semad, abordando temas específicos sobre o processo de envelhecimento, como aspectos psicológicos, noções básicas de enfermagem etc. Com 220 horas de aulas teóricas e 100 horas de estágio na Fundação Dr. Thomas.

O Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Envelhecimento em Manaus (Nepem), setor responsável pelo curso, armazena currículos de cuidadores formados pela instituição, disponíveis para quem tiver interesse. Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones (92) 98844-5609 / 3215-6007.