Mais de 20 pessoas foram presas durante o Carnaval no interior do AM

No período de Carnaval, 22 suspeitos foram presos e quatro adolescentes apreendidos pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) entre sexta-feira (21/02) e a manhã de quarta-feira (27/02) no interior do Estado. As ocorrências foram registradas em 12 municípios. Nas ações, foram apreendidas 142 porções de entorpecentes e dois veículos com restrição de roubo e furto foram recuperados.

As prisões estão relacionadas aos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, furto e homicídio. Duas armas de fogo, uma arma branca, R$ 727 em espécie e uma balança de precisão foram apreendidas pelos militares.

Policiais do município de Humaitá (distante 590 quilômetros de Manaus) prenderam um casal pelo crime de tráfico de drogas. A residência dos infratores estava sendo monitorada por ser conhecida pela venda de drogas ilícitas. Na ocasião, 52 trouxinhas de cocaína, uma balança de precisão, três celulares e R$ 230 em espécie foram apreendidos, além de material para confeccionar entorpecente e um simulacro de arma de fogo. O casal foi conduzido ao 8° Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Dois homens, de 22 e 24 anos, foram presos em flagrante suspeitos de cometerem o crime de tráfico de drogas no município de Novo Airão (distante 115 quilômetros de Manaus). Durante o patrulhamento dos policiais na rua Joaquim Barros de Moraes, os infratores foram vistos em atitude suspeitas em uma residência. Foram encontradas 19 porções de entorpecentes e R$ 79 em espécie. Os indivíduos foram encaminhados ao 77ª DIP para os procedimentos legais.

No município de Maués (distante 276 quilômetros de Manaus), seis pessoas foram presas e um adolescente apreendido pelos crimes de tráfico de droga, violência doméstica e desacato a autoridade, desobediência e resistência. Ao todo, 23 porções de entorpecentes, uma balança de precisão, uma arma branca e R$ 70 em espécie foram apreendidos. Todos os suspeitos foram encaminhados ao 48º DIP do município.

Em Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus), cinco pessoas foram presas e conduzidas ao DIP regional do município. Os crimes estão relacionados a tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, furto e homicídio. Uma arma de fogo calibre 38 retirada de circulação e uma espingardada foram apreendidas.

Veículos recuperados no interior

Motocicleta: Yamaha Factor, placa NDX- 4907

Motocicleta: Pop, branca, placa PHE - 5672